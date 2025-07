Indonézia a USA podpíšu memorandum o porozumení o nákupe pšenice

Jakarta 7. júla (TASR) - Indonézska asociácia mlynov podpíše dohodu o dovoze najmenej jedného milióna metrických ton americkej pšenice ročne počas nasledujúcich piatich rokov v hodnote 1,25 miliardy USD (1,06 miliardy eur). Jakarta sa tak snaží vyhnúť sa zvýšeniu ciel na vývoz do USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Minister hospodárstva Airlangga Hartarto minulý týždeň agentúre AFP povedal, že Jakarta zvýši dovoz poľnohospodárskych produktov zo Spojených štátov, aby sa vyhla zvýšeniu ciel v USA od 1. augusta bez novej dohody o obchode. „Už máme dohodu so spoločnosťami US Wheat a Aptindo o nákupe jedného milióna metrických ton v rokoch 2026 až 2030,“ povedal v pondelok predseda Indonézskej asociácie mlynov Franciscus Welirang s odkazom na organizáciu pre rozvoj exportného trhu.



Dohoda v odhadovanej hodnote 250 miliónov USD ročne bude podpísaná v Jakarte v pondelok, spresnil. „V kontexte rokovaní Indonézie o clách s USA sme sa my ako súkromné spoločnosti spolu s americkými súkromnými spoločnosťami a spoločnosťou US Wheat dohodli na uzavretí zmluvy,“ povedal.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu (6. 7.) uviedol, že tento týždeň oznámi rôznym krajinám tzv. recipročné colné sadzby. Varoval pritom, že dovozné clá v USA sa môžu vrátiť na vysoké úrovne, ktoré určil v apríli krátko predtým, ako oznámil odklad ich zavedenia o 90 dní, aby umožnil rokovania.



Indonézii hrozia recipročné clá vo výške 32 %, a to nad rámec základného cla na úrovni 10 %.



Podľa amerických údajov USA vykázali v roku 2024 deficit v obchode s Indonéziou vo výške 17,9 miliardy USD, čo bolo o 5,4 % viac ako v predchádzajúcom roku.



Indonézsky minister hospodárstva dodal, že rokovania s Washingtonom stále prebiehajú. A sľúbil, že Jakarta zvýši dovoz energie a tovaru z USA, aby sa obchodný schodok znížil.



(1 EUR = 1,1767 USD)