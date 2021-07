Lesy SR obnovili strojový park

Banská Bystrica 28. júla (TASR) – Štátny podnik Lesy SR so sídlom v Banskej Bystrici obnovil strojový park, ktorý je ekologickejší a šetrnejší k pôde. TASR o tom v stredu informovala Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie Lesov SR. Lesníci už majú k dispozícii nové, moderné viacúčelové stroje - dva stredne veľké harvestory a jednu vývoznú súpravu.



„Obnova strojového parku bola nevyhnutná. Doteraz sme disponovali troma harvestormi a piatimi vývoznými súpravami s rokom výroby 2005 až 2008. Doterajšie harvestory pracovali sedem dní v týždni 11,5 hodiny denne a v prevádzke boli cez 30.000 motohodín,“ zdôraznil technológ riadenia výroby odštepného závodu (OZ) lesnej techniky Milan Pápeš. Je predpoklad, že nový stroj nasadia na spracovanie aktuálnej kalamity.



Harvestory sú vybavené centrálnym integrovaným meracím kontrolným a riadiacim systémom zabezpečujúcim nastavenie a kontrolu všetkých funkcií stroja, vrátane prenosu dát o vykonanej ťažbe dreva.



Podľa lesníkov požiadavky na tento typ strojov prichádzajú z celého Slovenska a využijú ich pri výchovnej ťažbe v OZ Levice a Topoľčianky či pri spracovaní kalamity OZ Šaštín, Trenčín, Námestovo, Čierny Balog a Beňuš. Záujem možno predpokladať i z ďalších závodov.



„Stroje disponujú nízkotlakovými pneumatikami so šírkou 710 mm. Výrazne znižujú tlak na pôdu a koreňový systém. Ak sa s nimi pracuje na nespevnenom podloží, využívajú sa kolesopásy, ktorými sú vybavené,“ vysvetlil František Fodor z odboru investícií a projektov EÚ.



Lesníci by potrebovali získať ešte ľahké harvestory, potrebné pri výchovných ťažbách. V najbližšom období bude tiež potrebná obnova stavebných strojov a technologických vozidiel mechanikov.



„Medzi investície strojných technológií, ktoré plánujú Lesy SR realizovať ešte tento rok, patrí nákup teleskopického manipulátora pre stredisko chovu koní v Dobšinej v celkovej hodnote 100.000 eur. V európskom vestníku bola zverejnená aj súťaž na podvozky pre nákladné autá na odvoz dreva v hodnote necelých jeden a pol milióna eur,“ dodala Debnárová.