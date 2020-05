Minister s primátorom Nitry hľadajú riaditeľa výstaviska

Nitra 29. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR hľadá nového riaditeľa štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) a primátor Nitry Marek Hattas sa v piatok na spoločnom rokovaní zhodli na tom, že novým riaditeľom by mal byť odborník. MPRV SR na funkciu riaditeľa štátneho podniku vyhlásilo výberové konanie 21. mája.



„Národné výstavisko Agrokomplex je symbolom celého agrorezortu na Slovensku. Pandémia COVID-19, nesprávne hospodárenie predchádzajúcich vlád a často sa meniaci riaditelia ho však ťažko zasiahli. Spoločne s primátorom Hattasom preto chceme vyzvať manažérov, odborníkov na krízové riadenie a ľudí s morálnym kreditom, aby sa do výberového konania zapojili,“ uviedol Mičovský.



Primátor Nitry a poslanec Národnej rady SR Hattas (Za ľudí) krátko po odvolaní bývalého vedenia výstaviska inicioval petíciu, ktorou žiadal ministra pôdohospodárstva o vymenovanie nového riaditeľa na základe transparentného výberového konania odbornej výberovej komisie tak, aby bol zabezpečený ďalší rozvoj a budúcnosť Agrokomplexu.



„V minulosti bol riaditeľ Agrokomplexu vyberaný na základe príslušnosti k politickej strane. Myslíme si však, že musí prísť k zmene a na poste riaditeľa Agrokomplexu má byť človek, ktorý má odborné a manažérske zručnosti vhodné pre takúto funkciu,“ uviedol autor petície.



„Pán primátor a poslanec NR SR za vládnu koalíciu najprv zverejnil petíciu a až následne požiadal o rokovanie s pánom ministrom, pričom ani nepočkal na reakciu zo strany ministerstva,“ zareagoval na petíciu hovorca ministerstva Vladimír Machalík.



Bývalého riaditeľa výstaviska Branislava Borsuka, nominanta SNS, odvolal minister z funkcie 11. mája. „Dedičstvo v nitrianskom národnom výstavisku je pomerne ťaživé. To, čo som tam našiel, nevzbudzuje radosť,“ zhodnotil situáciu v štátnom podniku Mičovský.



„Pre Nitru je Agrokomplex strategickým podnikom, ktorý prináša každoročne do mesta vyše 600 000 návštevníkov. Má významný pozitívny vplyv na našich podnikateľov, ale aj na zamestnanosť,“ povedal Hattas.



Výberové konanie na post riaditeľa agrokomplexu bude dvojkolové, uskutoční sa písomnou a ústnou formou. Úspešní uchádzači z prvého postúpia do druhého kola výberového konania. Ministerstvo požaduje u nového riaditeľa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Nový šéf musí mať aspoň tri roky praxe v riadiacej funkcii a skúsenosť s riadením podniku v kríze. Zároveň musí mať manažérske, riadiace a organizačné schopnosti. Vítané sú skúsenosti s organizovaním výstav na národnej a medzinárodnej úrovni. Podmienkou účasti na výberovom konaní je aj zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR.