Agrokomplex čelí trestnému oznámeniu od rezortu pôdohospodárstva

Nitra 24. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podalo prvé trestné oznámenie súvisiace s riadením štátneho podniku agrokomplex Národné výstavníctvo v Nitre v rokoch 2019 až 2020.



Na čele podniku stál v tomto období nominant SNS Branislav Borsuk. „V septembri tohto roka bolo na NAKA v Bratislave podané prvé trestné oznámenie a ďalšie dve doplnenia, spolu ide o 56 samostatných skutkov,“ potvrdil minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO). Konkrétne ide o podozrenia z úmyselného predražovania zákaziek a uprednostňovanie spriaznených firiem.



Finančná kontrola na pôde nitrianskeho výstaviska sa uskutočnila od augusta do novembra tohto roka. Zamerala sa takmer na všetky verejné obstarávania v sledovanom období.



„Zistenia protikorupčného oddelenia majú dve roviny, prvou je rovina kontrolných zistení, čiže klasického porušovania zákonov. Druhá rovina je trestnoprávna, v týchto veciach sú vedené procesné úkony a nebudeme sa k nim zatiaľ vyjadrovať, aby sme nemarili vyšetrovanie. Ide však o porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti,“ uviedol Adrián Macko, poverený vedúci oddelenia protikorupčnej jednotky MPRV SR.



Kontrolné zistenia potvrdili rozdeľovanie zákaziek s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu verejného obstarávania.



„Zákazky sa delili pod finančné limity stanovené zákonom o verejnom obstarávaní, to sa tu dialo ako na bežiacom páse,“ skonštatoval Macko.



K takýmto akciám patrila rekonštrukcia vstupu do areálu, kde sa investícia v celkovej hodnote 580 000 eur rozdelila na päť čiastkových zákaziek.



„Štátny podnik pri zákazkách jedným verejným obstarávaním obstarával stavebné práce a druhým materiál na tieto stavebné práce,“ podotkol Macko. Pri verejnom obstarávaní dochádzalo podľa jeho slov k rotácii pravdepodobne spriaznených firiem. Práce, ktoré si dokáže štátny podnik zrealizovať vo vlastnej réžii, boli zadávané externým firmám.



„Najmä služby orezov stromov v areáli výstaviska, ktoré boli zrealizované za 70 000 eur napriek tomu, že si ich výstavisko dokáže urobiť vo vlastnej réžii. To isté platí pre sadbové úpravy v objekte,“ konkretizoval Macko. Porušením zákona bol podľa jeho slov aj nákup dvoch gastroprívesov. Prvý v hodnote približne 41 000 eur vyprodukoval za dobu používania stratu 6500 eur, druhý za 25 000 eur nebol ani raz využitý.



Samostatnou kapitolou je vybudovanie relax parku za vyše 411.000 eur v areáli výstaviska. „Ide o tri súvisiace zákazky pozostávajúce z vybudovania samotného areálu relax parku, cyklocesty za areálom a vybudovaním móla. Všetky investičné akcie sú vybudované na cudzích pozemkoch bez stavebného a kolaudačného rozhodnutia,“ skonštatoval Macko.



Celková výška škôd, ktoré vznikli pôsobením bývalého vedenia výstaviska, sa podľa jeho slov zatiaľ nedá vyčísliť. „Je to v štádiu podozrení, tieto sumy budú konkretizované znalcami vo vyšetrovaní,“ povedal. Nevylúčil, že kontrola v národnom výstavisku bude pokračovať a zameria sa aj na činnosť vedenia výstaviska pred rokom 2019.



Bývalý riaditeľ nitrianskeho výstaviska Branislav Borsuk (SNS) nastúpil na post riaditeľa v roku 2018, vystriedal dovtedajšieho nominanta SNS Mária Dingu. Za necelé dva roky priviedol ziskový podnik k strate 800.000 eur. V minulom roku si vzal Agrokomplex úver v hodnote 4 milióny eur. Od začiatku augusta tohto roka je novým riaditeľom výstaviska Róbert Kanás.



„Keď som prebral štátny podnik, mali sme na účte výstaviska finančné prostriedky zhruba vo výške prevádzky na dva mesiace. Pohľadávky boli vo výške 1,9 milióna eur,“ zhodnotil Kanás.



SNS súčasné informácie o situácii v štátnom podniku komentovať nechce. „Účelové politické tlačové besedy vládnej koalície nebudeme komentovať. Nedisponujeme žiadnymi relevantnými ani oficiálnymi informáciami o predmetnej záležitosti. Bolo by minimálne etické, aby minister Mičovský dal svojim predchodcom priestor vyjadriť sa a nahliadnuť do dokladov skôr, než ich odsúdi v priamom prenose,“ reagovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.