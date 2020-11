Na pulty predajní sa dostane mäso z diviny zo slovenských lesov

Topoľčianky 6. novembra (TASR) – Na pultoch obchodných reťazcov by sa malo v najbližších dňoch objaviť chladené mäso zo slovenskej raticovej zveri ulovenej vo voľnej prírode. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) predstavil v piatok v Topoľčiankach nové logo Delikatesa z lesa, ktorým budú na pultoch tieto výrobky označené.



„Na Slovensku máme 14 prevádzok, ktoré spracovávajú zverinu. Do projektu sa zatiaľ zapojila jediná, mäso bude ponúkať zatiaľ v dvoch reťazcoch. Vyzývam aj ostatné prevádzky, poľovníkov a reťazce, aby sa spojili a ponúkli Slovákom divinu podobne, ako to urobili pri projekte Zlaté jahňa,“ povedal minister.



Projekt Delikatesa z lesa spája slovenských spracovateľov diviny, poľovníkov a obchodníkov. Jeho cieľom je dostať na pulty predajní mäso z diviny z lesov celého Slovenska. Priemerný Slovák skonzumuje ročne okolo 63 kilogramov mäsa, z toho predstavuje divina len 1,1 kilogramu.



„Na Slovensku sa ročne uloví 160 000 kusov raticovej zveri, ako sa označuje jelenia, srnčia, danielia, muflonia a diviačia zver. Na pultoch predajní na Slovensku sa doteraz objavovala zverina z farmových chovov, najmä z fariem na Novom Zélande a v Českej republike. Tento projekt sa však zameriava na spracovanie a predaj mäsa pochádzajúceho z voľnej prírody, nie z farmárskych chovov,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Michal Tomčík.



Dodávateľom mäsa sú štátny podnik Lesy SR a konkrétne poľovnícke združenia, s logistikou zvozu pomáha Slovenská poľovnícka komora. Štátny podnik spracováva mäso pod stálym veterinárnym dohľadom v odštepnom závode Topoľčianky, predáva ho vo vlastných predajniach v Banskej Bystrici a Topoľčiankach.



„Prevádzku v Topoľčiankach plánujeme v budúcnosti rozširovať. Vlani prešlo touto prevádzkou 200 ton zveriny. Vzhľadom na spracovateľské kapacity sme časť z nej exportovali aj do zahraničia,“ potvrdil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda.



Projekt Delikatesa z lesa nadväzuje na projekt podpory predaja slovenskej jahňaciny, ktorý bol podľa slov predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu Martina Krajčoviča veľmi úspešný.



„Podľa našich informácií predali chovatelia jahniat cez obchodné reťazce 20 ton jahňacieho mäsa, čo v minulosti nebolo, a už dnes sa rokuje o budúcoročných dodávkach. Ten záujem spotrebiteľov o čerstvé jahňacie mäso dokonca prevýšil ponuku,“ zhodnotil Krajčovič.



Podľa jeho slov aj záujem obchodníkov o divinu je vyšší ako ponuka, aj preto je dôležité, aby sa do projektu zapojili aj ďalší slovenskí spracovatelia. „Zatiaľ ponúknu jelenie mäso už v najbližších dňoch dva obchodné reťazce, ale záujem je takmer medzi všetkými členmi Slovenskej aliancie moderného obchodu,“ vyjadril sa Krajčovič.



Ďalšou možnosťou kúpy slovenskej diviny je aplikácia Predaj diviny, ktorú vyvinula Slovenská poľovnícka komora. Týmto spôsobom si môžu zákazníci kúpiť čerstvé mäso priamo od najbližšieho poľovného združenia.







„Prvé reakcie boli skeptické, no do dnešného dňa sa cez túto aplikáciu predalo vyše 12 ton zveriny, z toho osem ton jelenej, 1,5 tony diviačej, desiatky kilogramov muflonej a srnčej zveri a zvyšok danielej zveri, ulovenej na Slovensku,“ zhodnotil podpredseda Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák.