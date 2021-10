Na verejnom vypočutí na post šéfa SPF sa zúčastnili štyria uchádzači

Bratislava 5. októbra (TASR) – V utorok sa uskutočnilo verejné vypočutie štyroch uchádzačov na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Predpísané požiadavky splnili štyria z piatich uchádzačov Jaroslav Barcaj, Marián Bulla, Peter Magát a Jana Štilichová. Jeden uchádzač bol podľa MPRV z vypočutia vylúčený. Verejnosť mohla sledovať výberový pohovor uchádzačov prostredníctvom online prenosu.



Ekonóm Barcaj počas svojej kariéry pracoval najmä v štátnej sfére, od roku 2017 do roku 2020 pôsobil v SPF. Jeho koncepcia rozvoja SPF sa chce sústrediť na decentralizáciu činností a priblíženie fondu občanovi. „Navrhujem posilnenie rady SPF. Rada by mala mať vlastný organizačný útvar," priblížil okrem iného Barcaj, ktorý je členom SNS.



Geodet Bulla pracuje podľa svojich slov od roku 1991 v súkromnej sfére. „Chcel by som pod väčšiu kontrolu dostať zmluvy, jednak už podpísané, ako aj plánované, zamýšľané zmluvy, pretože prístup k informáciám nie je celkom transparentný," spresnil Bulla.



Magát, absolvent VŠ lesníckej a Ekonomickej univerzity vo svojej koncepcii navrhuje na zlepšenie fungovania fondu prijať opatrenia v oblasti ľudských zdrojov, prenájmu nehnuteľností určených na poľnohospodársky účel, v oblasti prevodu nehnuteľností a reštitučnej agendy, v IT a právnej oblasti, ako aj v oblasti vnútornej kontroly.



Podľa Štilichovej, súčasnej šéfky SPF, je schvaľovanie právnych aktov v súčasnosti vo fonde ťažkopádne a nepružné, čím vzniká potreba zmeny v riadení SPF. Pri návrhu koncepcie SPF Štilichová siahla podľa svojich slov do minulosti, keď boli orgánmi fondu dozorná rada a správna rada a štatutárnym orgánom generálny riaditeľ SPF.



Uchádzačov na pozíciu šéfa SPF verejne vypočula 11-členná komisia, ktorej predsedom bol štátny tajomník MPRV Milan Kyseľ.



O výsledku vypočutia bude výberová komisia priamo informovať ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (OĽANO), ktorý následne predloží vláde SR návrh na vymenovanie najúspešnejšieho kandidáta. Zoznam uchádzačov, ich životopisy a koncepcie riadenia SPF, ako aj informácie o zložení výberovej komisie sú dostupné na stránke: https://bit.ly/3Bb2AcK.