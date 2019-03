Nákupná cena mlieka v SR v januári medzimesačne stúpla o 0,3 %

Cena mlieka Q triedy medzimesačne posilnila o 0,6 % na 33,60 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy, naopak, oslabila, a to o 0,6 % na 32,58 eura/100 kg.

Bratislava 9. marca (TASR) - Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka sa v januári 2019 medzimesačne zvýšila o 0,3 % na 33,26 eura za 100 kilogramov. V porovnaní s januárom 2018 bola priemerná nákupná cena surového mlieka o 1,3 % nižšia. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).



Cena mlieka Q triedy medzimesačne posilnila o 0,6 % na 33,60 eura/100 kg. Nákupná cena mlieka 1. triedy, naopak, oslabila, a to o 0,6 % na 32,58 eura/100 kg. Cena neštandardného mlieka sa zvýšila o 10,8 % na 30,89 eura/100 kg. Nákupné ceny mlieka všetkých kvalitatívnych tried sa medziročne znížili od 0,9 % do 2,4 %. Stúpla iba cena neštandardného mlieka, a to o 7,7 %.



V januári 2019 nakúpili spracovatelia spolu 69.019 ton kravského mlieka, čo bolo o 4,2 % viac ako v decembri 2018. Mlieka Q triedy sa nakúpilo spolu 46.670 ton, teda viac o 6,3 %. Nákup mlieka 1. triedy kvality dosiahol 21.900 ton, bolo to o 0,4 % viac ako pred mesiacom. Neštandardného mlieka sa v januári 2019 nakúpilo 449 ton, teda medzimesačne menej o 14,8 %. Mlieko Q triedy sa na januárovom nákupe podieľalo 67,6 %, mlieka 1. triedy bolo v januári 31,7 % a neštandardné mlieko tvorilo 0,7 % z nákupu.



Medziročne nakúpili spracovatelia v januári 2019 surového kravského mlieka Q triedy o 5,4 % menej. Mlieka 1. triedy kvality sa nakúpilo, naopak, o 7,2 % viac ako v januári 2018, nákup neštandardného mlieka medziročne klesol o 26,8 %.