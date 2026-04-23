< sekcia Ekonomika
D. Bán: Nedostatok zrážok ohrozuje úrodový potenciál plodín
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Jarné obdobie roku 2026 sa na Slovensku vyznačuje výrazným nedostatkom atmosférických zrážok, čo sa čoraz citeľnejšie prejavuje na stave pôdnej vlahy aj na kondícii porastov. Uviedol to Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne. Nedostatok vlahy v skorých vegetačných fázach môže podľa neho spomaliť vzchádzanie a počiatočný rast plodín, pričom pretrvávanie sucha v nasledujúcich týždňoch môže výrazne ovplyvniť aj ich ďalší vývoj.
Výrazný zrážkový deficit sa podľa neho premieta do znižovania zásoby využiteľnej vody v pôde, najmä v jej povrchových vrstvách. Kritická situácia sa pritom začína prejavovať najmä na ľahších pôdach a v oblastiach s nižšou retenčnou schopnosťou.
Dodal, že osobitne rizikové je obdobie neskoršej vegetácie, najmä fázy kvitnutia a opelenia, ktoré sú z hľadiska tvorby úrody kľúčové. V prípade pokračujúceho sucha možno očakávať zníženie úrodového potenciálu najmä pri plodinách citlivých na deficit vlahy, ako sú kukurica, slnečnica či sója, pričom výsledné výpadky príjmov poľnohospodárov sa môžu v širšom meradle vyšplhať až na miliónové hodnoty.
