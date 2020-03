Nemecko nevyprodukuje prvýkrát v histórii ľadové víno

Frankfurt nad Mohanom 7. marca (TASR) - Teplé počasie v zimných mesiacoch tvrdo zasiahlo nemeckých producentov ľadového vína - prvýkrát v histórii toto špeciálne víno nemeckí vinári nevyprodukujú. Uviedol to Nemecký vinársky inštitút (DWI).



Inštitút v minulých dňoch informoval, že žiadna z 13 vinárskych oblastí v krajine nezaznamenala teplotu minimálne –7 stupňov Celzia, ktorá je na produkciu ľadového vína pri zbere hrozna nevyhnutná. "Rok 2019 tak vstúpi do histórie ako prvý, v ktorom sa na celonárodnej úrovni nepodarilo dopestovať hrozno na produkciu ľadového vína," uviedol DWI, na ktorý sa odvolala agentúra AP.



V dôsledku teplých zím klesala produkcia ľadového vína v Nemecku už v minulých rokoch. Ako dodal DWI, napríklad v roku 2017 iba sedem producentov dokázalo vyrobiť toto špeciálne sladké víno, ktoré sa podáva najmä k dezertom. V roku 2013 ich bolo dokonca iba päť.



"Ak budú takéto teplé zimy pokračovať aj v ďalších rokoch, tak ľadové vína z nemeckých regiónov budú ešte vzácnejšie a drahšie, než sú teraz," povedal hovorca DWI Ernst Büscher. Ľadové víno bolo pritom už v minulosti produktom pre úzku skupinu zákazníkov ochotných zaplatiť za víno väčšiu sumu. Z celkového objemu v Nemecku produkovaného vína tvorilo zhruba 0,1 %.



Ako Büscher dodal, DWI neregistruje žiadny rok v tomto či minulom storočí, v ktorom by sa nevyprodukovalo žiadne ľadové víno. A vzhľadom na to, že v 19. storočí boli zimy ešte chladnejšie, DWI predpokladá, že posledný zber bol prvým, z ktorého sa nepodarilo vyrobiť žiadne ľadové víno od začatia jeho produkcie v roku 1830.



"Ďalším problémom pri výrobe ľadového vína je, že v posledných rokoch sa zber stále viac posúva na január až február, pričom dozrievanie hrozna sa, naopak, neustále posúva na skorší termín," uvádza DWI. Výsledkom podľa inštitútu tak je, že obdobie, počas ktorého musí hrozno vo vinohrade vydržať v dobrom stave, sa neustále predlžuje.