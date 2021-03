Novelu zákona o neprimeraných podmienkach chcú ešte upraviť poslanci

Bratislava 12. marca (TASR) – Novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami chcú ešte upraviť poslanci Národnej rady (NR) SR pozmeňujúcim návrhom. Ten sa zaoberá privátnymi značkami, zároveň ponecháva zákaz predaja pod nákupnú cenu. Plánované zmeny predstavil v piatok poslanec OĽANO Vladimír Zajačik na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Novelu zákona o neprimeraných podmienkach posunulo ešte začiatkom februára plénum NR SR do druhého čítania. Téma v súvislosti s týmto návrhom zákona podľa agrorezortu názorovo zjednotila MPRV s Potravinárskou komorou Slovenska (PKS), Úniou potravinárov Slovenska, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a poslancami parlamentu.







Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) poznamenal, že bol vždy zástancom najférovejších riešení, aby výsledok prinášal rovnocennosť medzi partnermi a žiadna zo strán na nič nedoplácala. "Preto dnes vítam toto silné spojenie pri ochrane našich potravinárov a prvovýrobcov. Rovnako vítam, že sme sa na správnom riešení zhodli spoločne," skonštatoval v piatok na tlačovej konferencii.



"Predmetom nášho pozmeňujúceho návrhu je najmä posilnenie systému privátnych značiek, ponechanie zákazu predaja pod nákupnú cenu spotrebiteľovi okrem zákonom dovolených výnimiek, ako aj ponechanie a spresnenie systému zníženia kúpnej ceny v prípade predajných akcií," priblížil Zajačik.



Podľa avizovaného pozmeňujúceho návrhu musí odberateľ na obale uviesť aj obchodnú značku výrobcu, ktorá bude rovnocenne znázornená v porovnaní s privátnou značkou, ak o to výrobca požiada. Tento zámer má pomôcť spotrebiteľom získať jasnú informáciu o pôvode výrobku.



Poslaneckým návrhom má zároveň dôjsť k ponechaniu pôvodne vypusteného zákazu predaja pod nákupnú cenu konečnému spotrebiteľovi. Chcú tak vytvoriť garanciu pre poľnohospodárov a potravinárov, ktorí sa obávali, že zrušenie tohto zákazu stlačí ich predajné ceny ešte nižšie.



Návrh má riešiť aj akciové ceny tovarov na pultoch obchodov. Agrorezort ozrejmil, že cieľom je férové nastavenie systému znižovania kúpnej ceny počas predajnej akcie so súhlasom dodávateľa. V situácii, keď sa obchodné reťazce a potravinári dohodnú na znížení kúpnej ceny z dôvodu, že obchodný reťazec plánuje uskutočniť predajnú akciu, odberateľ by tak bol povinný zníženú kúpnu cenu uplatniť len na potraviny, ktoré sa skutočne v rámci predajnej akcie predajú. Prípadný peňažný rozdiel by odberateľ dodávateľovi férovo vrátil. Návrhom zákona sa má tiež rozšíriť definícia pojmu odberateľ a rozšíriť by sa mal aj okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami.



"Dnes prezentovaný návrh novely zákona o neprimeraných podmienkach skĺbi európsku smernicu a tieto legislatívne normy spoločne zabezpečia väčšiu ochranu slabšej strany v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v obchode s potravinami na národnej úrovni, teda domácich výrobcov potravín. Zachováva terajšiu ochranu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v obchode s potravinami, a preto s ním súhlasíme," zdôraznil zástupca Únie potravinárov Slovenska a SPPK Daniel Molnár.



Novelu zákona spolu s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom podporuje aj PKS. Riaditeľka PKS Jana Venhartová skonštatovala, že predstavený pozmeňujúci návrh reflektuje na všetky dôležité požiadavky dodávateľov.