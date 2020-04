Koronavírus a ceny ropy výrazne znížili v marci svetové ceny potravín

Rím 2. apríla (TASR) – Svetové ceny potravín zaznamenali minulý mesiac prudký pokles v reakcii na zníženie dopytu v dôsledku rozšírenia nového koronavírusu po svete, ako aj na nízke ceny ropy. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



FAO informovala, že index cien potravín, ktorý sleduje medzimesačné zmeny cien obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, dosiahol v marci v priemere 172,2 bodu. V porovnaní s februárom to predstavuje pokles o 4,3 %.



"Pod pokles cien sa do veľkej miery podpísali faktory na strane dopytu, nie ponuky," povedal ekonóm FAO Abdulréza Abbassian, ktorého citovala agentúra Reuters.



V rámci jednotlivých potravinových položiek sa najviac prepadli ceny cukru. V porovnaní s februárom klesli až o 19,1 %. Dôvodom bol práve nižší dopyt po tejto komodite v dôsledku obmedzení v mnohých krajinách zavedených s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Okrem toho ich ovplyvnil nižší dopyt zo strany producentov etanolu, ktorí reagovali na prepad cien ropy.



Prudko klesli aj ceny olejov, a to o 12 %. Nadol ich stlačil najmä prepad cien palmového oleja, k čomu prispela neistota, čo sa týka vplyvu šírenia nového koronavírusu na trhy.



Klesli aj ceny mliečnych produktov, konkrétne o 3 %. Dôvodom je opäť nižší dopyt, najmä po sušenom mlieku. Pokles zaznamenali aj ceny mäsa, v porovnaní s inými produktmi však bol pokles mierny, dosiahol iba 0,6 %.



Čo sa týka cien obilnín, klesli o 1,9 %. Spomedzi obilnín vzrástli iba ceny ryže. Tie ovplyvnilo sucho v kľúčových producentských krajinách, ako aj správy, že pre obavy z dôsledkov pandémie nového koronavírusu Vietnam pozastavil uzatváranie nových vývozných kontraktov.