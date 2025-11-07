< sekcia Ekonomika
Nový zväz mliekarov združuje spracovateľov vyše 50 % mlieka
Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých sedem zakladajúcich spoločností.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Vo štvrtok (6. 11.) sa uskutočnilo zakladajúce zasadnutie členskej schôdze Zväzu slovenských mliekarov (ZSM), ktorý sa stáva novou platformou pre koordináciu záujmov mliekarenských spoločností na Slovensku. TASR o tom informoval v piatok prezident zväzu Martin Mellen, dlhoročný odborník v poľnohospodárskej prvovýrobe a potravinárskom priemysle.
„Tento krok prichádza v čase, keď slovenský mliekarenský sektor čelí viacerým výzvam vrátane klesajúcej sebestačnosti, vysokého dovozu zahraničných produktov a dosahov konsolidačných opatrení vlády,“ priblížil Mellen.
Dodal, že nový zväz aktuálne združuje mliekarenské spoločnosti spracovávajúce vyše 50 % z celkového objemu nakupovaného a spracovávaného mlieka na Slovensku. Zasadnutia sa zúčastnilo všetkých sedem zakladajúcich spoločností (Bánovecká mliekareň - MILSY, Hriňovská mliekareň - KOLIBA, Žitnoostrovská mliekáreň - EUROMILK, Tatranská mliekareň - TAMI, Nitrianska mliekáreň - AGRO TAMI, Syráreň Havran (Senica), Mliekareň AGROFARMA (Červený Kameň).
