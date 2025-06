Novým členom Slovenskej spoločnosti mlynárov sa stala spoločnosť Krup

Bratislava 27. júna (TASR) - Novým členom Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM) sa stala spoločnosť Krup z Banskej Bystrice, ktorá okrem mlyna disponuje aj kapacitami na spracovanie a balenie hrachu. Tradičná slovenská strukovina však získava silnú konkurenciu v červenej šošovici, ktorej obľuba raketovo rastie. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.



Priblížil, že najrozšírenejšou pestovanou strukovinou na Slovensku je hrach. Štyri z piatich hektárov osiatych strukovinami zaberá práve táto plodina. Celková výmera strukovín na zrno pre rok 2024/2025 pritom dosahovala takmer 22.000 hektárov. Na Slovensku sa časť vypestovanej produkcie aj spracováva.



„Spracovávaniu strukovín sa venuje náš nový člen spoločnosť Krup, ktorá má v obci Hul zariadenie na lúpanie a polenie hrachu s kapacitou 2000 ton ročne. Väčšina tunajšej produkcie smeruje na domáci trh, časť sa dokonca exportuje do zahraničia,“ spresnil Lapšanský.



„Aj keď príbehy a rozprávky sú na Slovensku takmer výhradne spojené s hrachom, ‚hviezdou‘ posledných troch rokov je u slovenských spotrebiteľov červená lúpaná šošovica. Je drobná, netreba ju namáčať dopredu, rýchlo a ľahko sa uvarí, je zaujímavým spestrením aj bežných jedál a hodí sa aj do šalátov. Trh strukovín je dlhodobo dosť stabilný, predaj červenej šošovice však prekvapivo medziročne rastie až o 50 %,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Krup Peter Grochola.



Spoločnosť Krup je podľa Grocholu najväčšou baliarňou ryže a strukovín na Slovensku a patrí aj medzi najväčšie takéto baliarne v strednej Európe. Strukoviny sú v Európe historicky významnou zložkou jedál, preto sú v každej krajine EÚ baliarne orientované na svoje domáce trhy, podobne ako spoločnosť Krup.



„Pred 35 rokmi sa na Slovensku pestovali okrem hrachu aj šošovica, biele aj farebné fazule. Boli sme v pestovaní základných strukovín sebestační. Nákup zo zahraničia za nedostatkové devízy bol vtedajším režimom prísne obmedzovaný a keďže strukoviny boli už vtedy vnímané ako dôležitá súčasť zdravej stravy, bolo ich pestovanie na Slovensku podporované. Dopestovať strukoviny je náročné, vyžaduje okrem osív, špeciálnych technológií aj skúsenosti. Kapacity na spracovanie domácej produkcie, samozrejme, máme. Odporúčame preto spotrebiteľom, aby si všímali krajinu pôvodu na obaloch strukovín,“ dodal Lapšanský.



Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 600 pracovníkov.