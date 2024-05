Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má nového predsedu

Nitra 30. mája (TASR) - Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sa stal jej doterajší výkonný predseda Andrej Gajdoš. Rozhodlo o tom 140 delegátov 37. Valného zhromaždenia SPPK, ktoré sa konalo vo štvrtok v Nitre. Gajdoš nahradí vo funkcii Emila Macha, ktorý tretíkrát na funkciu predsedu komory nekandidoval.



Nový predseda SPPK chce podľa vlastných slov kontinuálne nadviazať na doterajšiu činnosť komory. "Potrebujeme minimálne udržať úroveň štátnej pomoci na doterajšej úrovni. Finančná podpora štátu musí prioritne smerovať do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Silný dôraz budeme klásť na podporu potravinárskeho priemyslu, ktorá je stále na pokraji záujmu," povedal Gajdoš.



Podľa neho sú pred SPPK mnohé výzvy, ktoré priamo súvisia s globálnymi trendmi, napätou situáciou na európskych trhoch, ale aj mnohými zelenými výzvami a nedostatočne riešenými problémami domáceho agropotravinárstva. Téma importu ukrajinských produktov priamo súvisí so zvyšujúcou sa závislosťou Slovenska od dovozov zahraničných potravín rôznej kvality, a to aj z tretích krajín, kde kritériá kvality výroby nedosahujú európske, a teda zďaleka ani slovenské štandardy. Vysoké náklady potravinárskych firiem na výrobu potravín, potreba modernizácie výroby a technológií poukazuje na nutnosť väčšej investície štátu aj do tejto oblasti.



Delegáti Valného zhromaždenia SPPK rozhodli aj o rozšírení členov predstavenstva komory zo súčasných 18 na 20. Medzi nimi sú zástupcovia poľnohospodárov, potravinárov, služieb v poľnohospodárstve, ale aj vedy, výskumu a školstva. Zástupkyňou vzdelávania sa stala rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Klaudia Halászová, ktorá je jedinou ženou v predstavenstve komory.



Úzke vedenie SPPK bude mať po novom okrem novozvoleného predsedu a prvého podpredsedu aj štyroch podpredsedov, dvoch za poľnohospodárstvo a služby a dvoch za potravinárstvo a obchod.



Rozšírením počtu predstavenstva reaguje SPPK na pribúdajúce množstvo práce, ktoré súvisí s mnohými oblasťami priamo prepojenými s výrobou potravín. "Ak chceme mať viac poľnohospodárov a potravinárov, potrebujeme posilniť vzdelávací systém a atraktívnosť odvetvia tak, aby mladí perspektívni ľudia po vyštudovaní školy ostali pracovať vo výrobe potravín. Zástupca školstva tak musí byť priamo v predstavenstve, aby radil pri rozhodovaní o smerovaní agropotravinárstva," povedal Macho.