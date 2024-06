Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko vlani stúpol na takmer 167 mil.

Bratislava 28. júna (TASR) - Obrat Plzeňského Prazdroja Slovensko vlani dosiahol takmer 167 miliónov eur a medziročne vzrástol o 14 %. Na priamych aj nepriamych daniach spoločnosť zaplatila vyše 54 miliónov eur, čo je najviac v celej jej histórii. Spotrebná daň z toho pritom predstavovala takmer 26,5 milióna eur. To je v porovnaní s rokom 2022 viac až o 17 %. Čistý zisk spoločnosti medziročne stúpol o 11 % a dosiahol takmer 12 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť.



Za uplynulý rok predal Plzeňský Prazdroj na Slovensku takmer 1,7 miliónov hektolitrov piva, čo je v porovnaní s predošlým rokom o 1,3 % viac a vôbec najviac spomedzi ostatných pivných hráčov. Čapovanému pivu priala podľa spoločnosti v uplynulom roku najmä dlhá teplá jeseň a z pohľadu objemov sa držalo na úrovni roku 2022. Predaje baleného piva sa medziročne zvýšili o 2 % a dosiahli úroveň 1,24 milióna hektolitrov.



"Som hrdý na to, že sa nám v roku 2023 podarilo rásť a stali sme sa na slovenskom trhu jednotkou z pohľadu tržieb aj z pohľadu objemov. Je to potvrdením, že kvalita a naše značky ľudí oslovujú čoraz viac a dlhodobá stratégia Prazdroja je nastavená správnym smerom," uviedol generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Dragos Constantinescu.



"Rok 2023 bol pre nás prelomový vo viacerých smeroch. Celkovo sme predali najviac piva v našej histórii, odviedli sme historicky najvyššie dane a na slovenskom pivnom trhu sme sa definitívne posunuli na prvú priečku. Popri tom sme nepoľavili v systematickej podpore prevádzok a partnerov v HoReCa segmente, kde sme investovali významnú čiastku a pokročili sme aj v modernizácii Pivovaru Šariš, ktorá ho posunula vpred k udržateľnejšej výrobe," priblížil obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Martin Grygařík.



Významným míľnikom pri investíciách do Pivovaru Šariš bola modernizácia kotolne a nový plynový kotol pripravený spaľovať vodík z obnoviteľných zdrojov. Nezanedbateľnými boli tiež investície do vlastného solárneho parku a solárneho parku v neďalekých Iliašovciach, vďaka ktorým bude od roku 2025 pivovar využívať iba zelenú elektrinu. Výrobný závod tiež v uplynulom roku dosiahol nulové skládkovanie a celková suma investícií do Pivovaru Šariš za rok 2023 presiahla čiastku 8,5 milióna eur. Ako silný partner pre gastrosektor doň Plzeňský Prazdroj Slovensko v uplynulom roku investoval celkovo takmer 7 miliónov eur.



Plzeňský Prazdroj Slovensko je s 580 zamestnancami jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe.