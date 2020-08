Pandémia ovplyvnila aj vinárov, tvrdia, že štát ich stále nepodporil

Bratislava 7. augusta (TASR) – Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila aj slovenských vinárov a vinohradníkov. Majú veľké prebytky vína a nemajú za čo vykúpiť hrozno a kde ho spracovať.



Zároveň čelia nadbytku vína v celej Európskej únii, ktoré je silno dotované a cenou sa dostáva pod výrobné náklady slovenských vinárov. Vinárske krajiny už pritom prijali opatrenia pre tento sektor, Slovensko ho však stále nepodporilo. Upozornil na to Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).



Vinohradníci podotkli, že práve naopak dostali informáciu, že dotácie na výsadbu už vysadených vinohradov, ktoré mali byť vo výške 22 000 eur, sa budú krátiť o 40 %. To je podľa zväzu absolútne likvidačné pre stabilizáciu sektora a jeho ďalší rozvoj.



Poukázali na to, že v súčasnosti sa prostredníctvom obchodných reťazcov predáva 87 % vína. Z tohto podielu je len 30 % slovenského vína. „Až 70 % vína pochádza z krajín ako Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Francúzsko, kde je silná podpora a dotácie na hektár vinohradu a liter vyrobeného vína sú dvoj až trojnásobne vyššie ako na Slovensku," dodal ZVVS.



Na skutočnosť, že slovenskí vinári sa dostávajú pod tlak v súvislosti s dovozom lacných zahraničných vín, upozornil vo štvrtok na brífingu aj poslanec za koaličné hnutie OĽANO Juraj Gyimesi. Predstavil niekoľko možných riešení problému, napríklad zvýšenie spotrebnej dane na víno z nuly na nejakú symbolickú sumu. Ako ďalšiu možnosť uviedol, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dalo akúsi subvenciu alebo dotáciu na každý dopestovaný kilogram hrozna. Alternatívnym riešením je podľa neho napríklad aj zavedenie trestného činu falšovania vína či zavedenie kolkov na víno podobne ako v Rakúsku.



Zväz nepovažuje v súčasnej dobe zavedenie spotrebnej dane ani kolkovanie vína za vhodné opatrenie. Spotrebná daň podľa ZVVS zlikviduje slovenských vinohradníkov a vinárov, pretože náklady, ktoré budú musieť vynaložiť na spotrebnú daň, predstavujú 100 miliónov eur. Tvrdia tiež, že by to spôsobilo zvýšenie cien vína.



„V súčasnosti pracuje pracovná skupina na MPRV SR na novele zákona o vinohradníctve a vinárstve. Súčasťou novely, ktorú požaduje ZVVS, je aj sprístupnenie registra vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vínom. To by malo priniesť viac transparentnosti do celého systému," tvrdí zväz.



Namiesto zavádzania ďalších nákladných opatrení pre vinárov odporúčajú v rámci zákona, aby sa zvýšila spolupráca medzi Finančnou správou SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.



„Nemajú to byť vinári, kto bude posielať ten istý papier na rôzne úrady, ale mali by to byť úrady, ktoré si sprístupnia svoje údaje potrebné pre kontrolu. Už v súčasnosti nastavené zákony umožňujú vykonávať kontroly, či už pôvodu alebo iných nepovolených postupov," dodali vinári. Zdôraznili, že predtým, ako štát zavedie ďalšie opatrenia, je potrebné preskúmať, či tie súčasné sú dostatočné, a ak nie, z akého dôvodu.