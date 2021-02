Penta sa dohodla so Smithfield Foods na predaji Mecom Group

Bratislava 22. februára (TASR) - Finančná skupina Penta sa dohodla na predaji spoločnosti Mecom Group, ktorá združuje mäsospracujúce podniky na Slovensku a v Maďarsku vrátane najväčšieho slovenského mäsokombinátu v Humennom. Kupujúcim je jeden z lídrov svetového biznisu s mäsom, americká spoločnosť Smithfield Foods. Informovala o tom PR špecialistka Penta Investments, s. r. o, Lenka Vargová.



Obe strany sa podľa nej dohodli, že suma transakcie nebude zverejnená a jej ukončenie je predmetom súhlasu príslušných regulačných úradov na Slovensku a v Maďarsku. Transakcia sa zrealizovala medzi mäsiarskym holdingom Carnibona, patriacim do skupiny Penta, a spoločnosťou Smithfield Foods a jej podpísaním sa úspešne ukončil tender, v ktorom sa vo finále o skupinu Mecom uchádzali viacerí strategickí investori.



"Som skutočne rád, že sa naše presvedčenie o kvalitnej výrobe a efektívnom manažmente skupiny Mecom potvrdilo veľkým záujmom zo strany popredných svetových hráčov v oblasti mäsospracujúceho priemyslu. Kľúčom k tomuto úspechu bola predovšetkým odhodlanosť, nasadenie a odbornosť manažérskeho tímu pod vedením Ladislava Čechoviča. Počas 13 rokov sme dokázali zo skupiny Mecom vytvoriť životaschopný holding na spracovanie mäsa, ktorého silnú pozíciu na slovenskom a maďarskom trhu podčiarkujú vynikajúce hospodárske výsledky," povedal partner v Penta Investments zodpovedný za aktivity skupiny v mäsopriemysle Marián Slivovič.



"Dnešným oznámením o akvizícii skupiny Mecom posilňujeme naše portfólio značiek a pokračujeme v investíciách do našich európskych prevádzok. Skupina Mecom je spoločnosť s vysoko kvalitnými produktmi a skutočne skvelými zamestnancami, ktorá zapadne do nášho plánu rastu v Európe a doplní naše existujúce portfólio značiek," povedal výkonný viceprezident európskej divízie Smithfield Foods Luis Cerdan.



Mecom Group má na Slovensku dva mäsospracujúce závody, v Lučenci a Humennom, dokopy dokážu spracovať 5000 ton mäsa mesačne. Dva menšie závody má aj v Maďarsku, závod v Szolnoku špecializujúci sa na výrobu salám s ušľachtilou plesňou dokáže spracovať 220 ton mäsa za mesiac. Výrobný závod v meste Békešská Čaba produkuje mesačne 350 ton salám pod tradičnou značkou Csabai. Spoločnosť Mecom exportuje až 54 % svojej produkcie, jej najväčšie exportné trhy sú Maďarsko, Česko a Nemecko. V celej skupine pracuje viac ako 1400 zamestnancov. Tržby Mecom Group dosiahli v roku 2020 viac ako 138 miliónov eur.



Smithfield Foods je americká potravinárska spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1936 v americkej Virgínii. Zamestnáva 40.000 ľudí v USA a 14.000 ľudí v Európe.