Potravinári očakávajú zásadný rok v politikách aj legislatíve

Bratislava 17. januára (TASR) - Potravinári v tomto roku očakávajú vypísanie prvých výziev v rámci schém štátnej pomoci, ktoré boli notifikované v predchádzajúcom roku. Apelujú tiež na ďalšie rokovania k strategickej podpore potravinárskeho odvetvia, či už modifikáciou Strategického plánu SR k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, alebo otvorenia Plánu obnovy a odolnosti. O prioritách na rok 2025 informovala v piatok riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová.



Začínajúci rok bude podľa nej zásadný aj v rámci politík a legislatívy, a to vzhľadom na novú víziu pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktorú predstaví Európska komisia (EK), či pokračovanie v revízii potravinového práva. Potravinárske podniky budú čeliť aj skúške, či pri zavedení konsolidačných opatrení budú schopné ustáť svoju konkurencieschopnosť voči zahraničným dodávateľom.



PKS pripomenula, že záver roka 2024 sa niesol v znamení diskusie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) so všetkými zástupcami agropotravinárskej vertikály. "V rámci diskusie k cenám potravín sme upozorňovali, že dôvodom slabej konkurencieschopnosti potravinárskych podnikov je absencia ich systémovej podpory. Sme preto radi, že samotný premiér navrhol frekvenciu stretnutí na kvartálnej báze, pričom témou prvých rokovaní by mal byť spracovateľský potravinársky priemysel a jeho vysoký investičný dlh," priblížil prezident komory Daniel Poturnay.



Počas predchádzajúcich mesiacov boli notifikované dlho očakávané schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel, jedna na marketing a druhá pre technológie. Potravinári preto očakávajú, že sa v tomto roku dočkajú prvých súvisiacich výziev. "Zároveň bude nevyhnutné pripraviť ďalšiu modifikáciu Strategického plánu Slovenskej republiky a navýšiť alokáciu pre potravinárske podniky na 200 miliónov eur. Ďalšou pomocou na zníženie miliardového technologického dlhu by bolo otvorenie Plánu obnovy a odolnosti, keďže momentálne v ňom agropotravinársky sektor vôbec nefiguruje," konštatovala PKS.



Komora očakáva, že v prvom štvrťroku bude novým eurokomisárom predstavená Vízia pre poľnohospodárstvo a potraviny. V priebehu roka tiež začnú rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034, čo bude znamenať aj revíziu pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2028 až 2034. Pokračovať budú napríklad aj diskusie o revízií smernice o nekalých obchodných praktikách, dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy, zelených tvrdeniach či potravinovom odpade.



Turbulentný rok očakáva PKS aj v oblasti slovenskej legislatívy. Na prelome rokov sa uskutočnilo pripomienkové konanie k návrhu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, veľkou novelou by mal prejsť aj zákon o potravinách. Komora upozornila, že podľa súčasného znenia stratia ku koncu roka 2025 účinnosť hlavy Potravinového kódexu SR, ktoré nebudú transformované na vyhlášky. Očakáva, že v rámci pracovných skupín vytvorených na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude pokračovať diskusia k podnetom na odstránenie administratívnej záťaže potravinárskych podnikov.



"V roku 2025 nás čakajú mnohé výzvy a strategické rokovania. Potravinárske podniky sa budú musieť prispôsobiť novej realite - ako udržať svoju konkurencieschopnosť voči zahraničiu pri výraznom raste vstupných nákladov - mzdových, prevádzkových, vrátanej novej dane z bankových transakcií. PKS je však pripravená byť konštruktívnym partnerom v rámci rokovaní a zároveň poskytovať členom servis v súvislosti s prebiehajúcou aj novou legislatívou," doplnil Poturnay.