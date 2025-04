PPA sa dištancuje od slov opozičných poslancov o podpore agroturizmu

Bratislava 30. apríla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa ohradzuje voči tvrdeniam opozičných poslancov k eurofondovým projektom v oblasti podpory vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky v roku 2015. Agentúra je plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. Predstaviť verejnosti detailné kroky, ktoré urobila a má v pláne, nemôže práve pre možné zmarenie výkonu kontrol.



PPA spresnila, že medializované informácie sa týkajú výzvy číslo 7/PRV/2015, kde v rámci podopatrenia 6.4 bolo na oblasť „Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou“ alokovaných 60 miliónov eur. Táto suma je súčasťou 1,2 miliardy eur, ktoré boli cez Program rozvoja vidieka (PRV) platobnou agentúrou implementované za posledných 10 rokov.



„Pôdohospodárska platobná agentúra je plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. Predstaviť v tejto chvíli viac detailov by z našej strany mohlo viesť k zmareniu spoločných krokov,“ zdôraznil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko, ktorý tvrdenia opozičných poslancov aj vyjadrenia bývalých kolegov odmieta.



Majúc na pamäti ochranu finančných záujmov EÚ aj Slovenskej republiky má podľa neho PPA nastavené kontrolné mechanizmy. To, že agentúra podnikla v posledných mesiacoch kroky k stransparentneniu kontrolných mechanizmov a pokračuje v digitalizácii procesov, potvrdzuje podľa jeho slov aj konštatovanie Najvyššieho kontrolného úradu SR.



Čepko dodal, že administratívne kontroly finančných operácií zahŕňajú minimálne jednu návštevu na mieste realizácie projektu, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície. To neplatí v prípade, že projekt je zahrnutý do vzorky finančnej kontroly na mieste. „Ochrana finančných záujmov EÚ a Slovenskej republiky je maximálnou prioritou súčasného vedenia platobnej agentúry,“ uzavrel Čepko.



Eurofondové dotácie poskytnuté prostredníctvom PPA išli na ubytovacie zariadenia, ktoré nespĺňajú účel, na ktorý boli financované. V súvislosti s nekalými praktikami vládnych predstaviteľov je potrebné podať podnet na Európsku prokuratúru, uviedli minulý týždeň na tlačovej konferencii poslanci opozičného hnutia Slovensko.