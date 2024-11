Začali s vyplácaním preddavkov pre poľnohospodárov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s vyplácaním preddavkov na podpory pre poľnohospodárov. Prijímatelia si tak do konca novembra prerozdelia takmer 300 miliónov eur. Informovala o tom platobná agentúra.



"Vláde na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) záleží na poľnohospodároch a dokazuje to nielen rečami, ale aj skutkami. Minulý rok dostali poľnohospodári preddavky v sume 117 miliónov, v tomto roku je to takmer 300 miliónov, čo je 2,5-násobne viac ako dala poľnohospodárom minulá vláda," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



PPA oznámila, že prijímatelia podpôr pre získanie preddavku nemusia urobiť žiaden úkon, suma im je vyrátaná a poslaná automaticky na základe sadzieb stanovených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V Kampani 2024 eviduje PPA po doteraz vykonaných administratívnych kontrolách 14.469 relevantných žiadostí v sume takmer 600 miliónov eur.



"Je to historický míľnik v podpore slovenských poľnohospodárov, pre ktorých je stabilita a dôvera v Pôdohospodársku platobnú agentúru kľúčová. Tento týždeň dostanú poľnohospodári na svoje účty viac ako 50 miliónov eur. Napĺňame tým harmonogram vyplácania priamych podpôr, ktorý sme predstavili s ministrom Takáčom vo februári 2024," dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



PPA dodala, že maximálna výška preddavkov je 70 % pre prvý pilier a 75 % pre druhý pilier. Po prvýkrát v histórií dostanú preddavky aj poľnohospodári, ktorí majú kontrolu. Preddavky sa netýkajú intervencií, pri ktorých sa ešte neukončili administratívne úkony.