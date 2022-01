Výzvy pre dodávateľov mlieka či zeleniny do škôl boli zverejnené

Bratislava 27. januára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvy pre žiadateľov, ktorí v rámci tzv. školského programu dodávajú do školských zariadení mlieko, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu a výrobky z ovocia a zeleniny.



Školský program je program pomoci na podporu dodávania alebo distribúciu uvedených produktov pre deti a žiakov v školách. Je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a je upravený legislatívou Európskej únie.



Ide o výzvy na školský rok 2022/2023. Možno žiadať o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v školskom programe. Výzva je otvorená do 31. mája.



Zároveň možno podávať žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v školskom programe. Táto výzva je otvorená taktiež do 31. mája.



Vyhlásená bola aj výzva na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov. Otvorená je do 31. januára.



PPA upozornila, že žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry.



PPA dodala, že žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke. Podávanie žiadostí je potrebné urobiť prostredníctvom formulárov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke PPA.