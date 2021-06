Premiér: PPA sa musí dostať do 21. storočia a digitalizovať

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger počas tlačovej konfencie na tému: Nové opatrenia proti podvodom pri agrodotáciách, na letisku pri obci Trhovište v okrese Michalovce 17. júna 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan počas tlačovej konfencie na tému: Nové opatrenia proti podvodom pri agrodotáciách, na letisku pri obci Trhovište v okrese Michalovce 17. júna 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Trhovište 17. júna (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa musí dostať do 21. storočia a zdigitalizovať svoje procesy. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol vo štvrtok počas návštevy východného Slovenska v súvislosti s prípadmi neoprávneného čerpania agrodotácií v minulosti.“ uviedol. Kritizoval, že PPA fungovala za minulých vlád pri agrodotáciách v papierovej podobe, čo podľa neho umožňovalo rôzne manipulácie a zneužívanie.Spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) vystúpil pred novinármi na vybetónovanej ploche bývalého dedinského letiska pri obci Trhovište v okrese Michalovce, na ktoré ako poľnohospodársku pôdu mala brať dotácie firma Agro Porúbka bývalej poslankyne za Smer-SD Ľubice R.Nový minister pôdohospodárstva informoval, že k opatreniam v boji proti podvodom v rámci PPA patrí vyššia automatizácia procesov a digitalizácia procesu podávania žiadostí aj kontrolných mechanizmov. „“ povedal.Uviedol, že PPA od svojho založenia v roku 2004 rozdelila viac ako 12 miliárd eur, z toho vlani takmer 800 miliónov eur. Po problematických prideľovaniach dotácií v súčasnosti PPA zavádza elektronické podávanie žiadostí. Od minulého roku sa do systému PPA zavádzajú protikorupčné opatrenia vrátane využívania IT nástroja Európskej komisie (EK) na prevenciu a detekciu podvodov.“ uviedol minister.PPA má v súčasnosti podmienenú akreditáciu, termín na získanie trvalej je do 15. októbra. „“ povedal Vlčan. Pri akreditácii je splnených 44 zo 77 požiadaviek, k nesplneným patrí práve aj digitalizácia.V kauze poskytovania agrodotácií spoločnosti Agro Porúbka čelí Ľubica R. od decembra 2018 obvineniu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečinu subvenčného podvodu. Firma mala poberať agrodotácie na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Od decembra 2019 je v konkurze. „“ uviedol v súvislosti s kauzou Vlčan.