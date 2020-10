VIDEO: Úrodu z tokajských vinohradov pomáhajú chrániť aj sokoliari

Malá Tŕňa 1. októbra (TASR) - Škorce živiace sa hroznom dokážu narobiť veľké škody na vinohradoch, jedným zo spôsobov na ich odstrašenie je využitie lietajúcich dravcov pomocou sokoliarov. "My vlastne využívame prirodzený inštinkt predátora. Keď škorce zistia, že sa v lokalite vyskytuje predátor, že s ním lietame, že ich napáda a sú v nebezpečenstve, tak sa danej lokalite vyhýbajú," priblížil sokoliar Ľubomír Engler.



Na odplašenie škorcov sú podľa neho najúčinnejšie sokoly, osobne používa sokola sťahovavého, sokola tmavého, ale aj sokola rároha a kaňúra okrúhlochvostého. Striedanie dravcov podľa neho zvyšuje účinnosť tejto lietajúcej "strážnej služby". Ochranu zabezpečuje v tokajskej oblasti pre vinohrady firmy Ostrožovič pri obci Malá Tŕňa.







"Zo začiatku sme mali veľmi veľa roboty, dvaja sme sa tu nezastavili, museli sme sem chodiť od rána do večera. Teraz sem chodím lietať len preventívne a vyžívam to, že staré škorce dokážu viesť celé kŕdle a už sú skúsené a vedia, kde môžu ísť a kde nie. Ak sem prídu nejaké menšie kŕdle a rýchlo zistia, že sa tu chodí strážiť, tak aj tie už nás potom obchádzajú, ale väčšinou tie hlavné veľké množstvá škorcov už poznajú tú lokalitu a vyhýbajú sa jej," uviedol Engler.



Ochrana dravcami môže pokrývať napríklad aj slnečnicové polia, osvedčila sa aj na letiskách. "Dravce používame aj na edukačnú činnosť pre verejnosť. Snažím sa ukázať, že v prírode sú aj užitočné, lebo kedysi bol taký skreslený názor, že každý vták, ktorý má krivý zobák, je zlý a robí škody. Sú napríklad predátori niektorých premnožených jedincov alebo pomáhajú pri likvidácii uhynutých zvierat," konštatoval člen Slovenského klubu sokoliarov (SKS) pri Slovenskej poľovníckej komore (SPK).