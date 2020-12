R. Puci tvrdí, že J. Mičovský doviedol štátne Lesy SR do rozkladu

Bratislava 4. decembra (TASR) – Nominácie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) do organizácií agrorezortu sú netransparentné a vedú Lesy SR do rozkladu. Štátny podnik je pre zlé manažérske rozhodnutia ministra v bezprecedentnej kríze. Tvrdí to nezaradený poslanec Róbert Puci, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Hlas – sociálna demokracia.



"Je nemysliteľné, aby si minister vybral na post generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR človeka bez manažérskych skúseností, s ktorým pred voľbami organizoval protesty a zľavil preto aj z nárokov výberového konania. Po piatich mesiacoch ho potom odvolá, lebo jeho nominant odmietol robiť politické čistky v štátnom podniku. Štátne lesy nemajú byť politickou trafikou a ich zamestnanci a dodávatelia rukojemníkmi ministra Mičovského z OĽANO," vyhlásil Puci.



Situácia v štátnych lesoch je podľa neho kritická. "Na protest proti odvolaniu Martina Vigodu odstúpili viacerí členovia vedenia podniku. Vymenovanie dozornej rady podniku trvalo ministrovi neskutočných deväť mesiacov. To znamená, že kontrola štátneho podniku nefungovala, kontrolné procesy teda boli a sú založené výhradne na svojvôli ministra Mičovského, čo považujeme za absolútne bezprecedentné," dodal Puci.



Strana Hlas zdôraznila, že bude pozorne sledovať transparentnosť a sľubovanú verejnosť výberového konania na generálneho riaditeľa Lesov SR. Tvrdí, že Mičovský preukázal veľkú flexibilitu v nastavovaní požiadaviek na uchádzačov štátnych podnikov v gescii agrorezortu podľa jeho osobných preferencií.