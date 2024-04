Rozvoj bio poľnohospodárstva v Nemecku zaostáva za vládnymi cieľmi

Berlín 3. apríla (TASR) - Tempo rozširovania ekologického poľnohospodárstva v Nemecku naďalej zaostáva za cieľmi, ktoré si do roku 2030 stanovila tamojšia vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Do roku 2030 by sa malo v Nemecku podľa vládnej stratégie 30 % pôdy využívanej na poľnohospodárske účely obrábať ekologicky šetrným spôsobom. V minulom roku však tento podiel dosiahol len 11,2 %, oznámil v stredu spolkový štatistický úrad (Destatis). V porovnaní s rokom 2020 sa teda zvýšil iba mierne z úrovne 9,6 %. Celkovo sa vlani ekologicky využívalo 1,85 milióna hektárov pôdy. Počet ekologicky hospodáriacich fariem sa zvýšil o 10 % na približne 28.700. To znamená, že viac ako jedna z desiatich fariem v súčasnosti využíva ekologické metódy hospodárenia.



Dostať sa z 11 % na 30 % počas siedmich rokov je veľmi ambiciózny cieľ, ktorý nebude možné dosiahnuť bez zásadnej zmeny nákupného správania spotrebiteľov, uviedol Bernhard Krüsken, generálny tajomník Nemeckého zväzu poľnohospodárov.