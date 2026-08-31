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Agro: Ruskí exportéri presúvajú dodávky obilia do baltských prístavov
Okrem ruských baltských prístavov sa ruskí exportéri obzerajú aj po prístavoch v baltských štátoch, najmä v Lotyšsku.
Autor TASR
Moskva 31. augusta (TASR) - Ruskí vývozcovia obilia presúvajú svoje dodávky z čiernomorských do baltských prístavov vrátane prístavov v pobaltských štátoch. Dôvodom sú ukrajinské dronové útoky na ruské prístavy v Čiernom a Azovskom mori. Uviedli to obchodníci s obilím a analytici pre agentúru Reuters.
Rusko a Ukrajina útočia na exportné terminály a obchodné lode druhého štátu v Čiernom mori. Pre obidve krajiny, ktoré sú kľúčovými vývozcami obilia na svete, sa tak dodávky z tejto oblasti stále viac komplikujú.
Rusko vyviezlo v ostatnej exportnej sezóne (júl 2025 - jún 2026) prostredníctvom prístavov v Azovskom a Čiernom mori 46,3 milióna ton obilia. To je približne 90 % z celkového objemu ruského vývozu obilia po mori. Ruské baltské prístavy vyviezli iba zhruba jeden milión ton.
Avšak podľa jedného zo zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný, požiadavky na dodávky obilia po železnici do ruských baltských prístavov na túto sezónu dosiahli do 18. augusta už 5 miliónov ton. Väčšinou išlo o dodávky na august a september. Na porovnanie, pre čiernomorské prístavy Novorossijsk a Tuapse to bolo zhruba 6 miliónov ton.
Okrem ruských baltských prístavov sa ruskí exportéri obzerajú aj po prístavoch v baltských štátoch, najmä v Lotyšsku. Uviedli to analytici a obchodníci s obilím, pričom na budúci mesiac počítajú s rastom exportu. Napriek napätým vzťahom medzi Ruskom a jeho baltskými susedmi vývoz ruského obilia cez tieto krajiny pokračuje naďalej, aj keď objem vývozu klesol. V ostatnej exportnej sezóne sa cez prístavy týchto štátov vyviezol približne jeden milión ton obilia, zatiaľ čo pred dvomi rokmi to bolo zhruba 2,5 milióna ton.
Podľa šéfa analytickej spoločnosti SovEcon Andreja Sizova význam baltského regiónu v súčasnej situácii rastie. „Myslím, že v septembri sa export ruského obilia prostredníctvom ruských baltských prístavov aj prístavov pobaltských štátov výrazne zvýši,“ povedal.
To predpokladá aj Arkadij Zločevskij, šéf Ruskej obilnej únie. Odhaduje, že počas súčasnej exportnej sezóny by ruský export obilia cez pobaltské štáty mohol vzrásť na 5 miliónov až 6 miliónov ton. Nevylučuje ani 10 miliónov ton, ak by boli k dispozícii aj estónske prístavy.
Ďalší vývoz by mali zabezpečiť ruské exportné terminály v prístavoch Vysock a Usť-Luga. Obilie je okrem toho možné vyviezť aj cez prístavy v Petrohrade a Kaliningrade. Celková exportná kapacita ruských baltských prístavov dosahuje zhruba 7 miliónov ton obilia ročne. V prípade prístavov pobaltských štátov dokopy je to vyše 18 miliónov ton.
Napriek expanzii však prístavy pri Baltskom mori nedokážu vykompenzovať možnosti vývozu cez prístavy v Azovskom a Čiernom mori. Cez tie sa zvyčajne vyvezie dvojnásobný objem obilia v porovnaní so všetkými ostatnými ruskými prístavmi plus vývozom prostredníctvom pozemnej dopravy.
Rusko a Ukrajina útočia na exportné terminály a obchodné lode druhého štátu v Čiernom mori. Pre obidve krajiny, ktoré sú kľúčovými vývozcami obilia na svete, sa tak dodávky z tejto oblasti stále viac komplikujú.
Rusko vyviezlo v ostatnej exportnej sezóne (júl 2025 - jún 2026) prostredníctvom prístavov v Azovskom a Čiernom mori 46,3 milióna ton obilia. To je približne 90 % z celkového objemu ruského vývozu obilia po mori. Ruské baltské prístavy vyviezli iba zhruba jeden milión ton.
Avšak podľa jedného zo zdrojov, ktorý si neželal byť menovaný, požiadavky na dodávky obilia po železnici do ruských baltských prístavov na túto sezónu dosiahli do 18. augusta už 5 miliónov ton. Väčšinou išlo o dodávky na august a september. Na porovnanie, pre čiernomorské prístavy Novorossijsk a Tuapse to bolo zhruba 6 miliónov ton.
Okrem ruských baltských prístavov sa ruskí exportéri obzerajú aj po prístavoch v baltských štátoch, najmä v Lotyšsku. Uviedli to analytici a obchodníci s obilím, pričom na budúci mesiac počítajú s rastom exportu. Napriek napätým vzťahom medzi Ruskom a jeho baltskými susedmi vývoz ruského obilia cez tieto krajiny pokračuje naďalej, aj keď objem vývozu klesol. V ostatnej exportnej sezóne sa cez prístavy týchto štátov vyviezol približne jeden milión ton obilia, zatiaľ čo pred dvomi rokmi to bolo zhruba 2,5 milióna ton.
Podľa šéfa analytickej spoločnosti SovEcon Andreja Sizova význam baltského regiónu v súčasnej situácii rastie. „Myslím, že v septembri sa export ruského obilia prostredníctvom ruských baltských prístavov aj prístavov pobaltských štátov výrazne zvýši,“ povedal.
To predpokladá aj Arkadij Zločevskij, šéf Ruskej obilnej únie. Odhaduje, že počas súčasnej exportnej sezóny by ruský export obilia cez pobaltské štáty mohol vzrásť na 5 miliónov až 6 miliónov ton. Nevylučuje ani 10 miliónov ton, ak by boli k dispozícii aj estónske prístavy.
Ďalší vývoz by mali zabezpečiť ruské exportné terminály v prístavoch Vysock a Usť-Luga. Obilie je okrem toho možné vyviezť aj cez prístavy v Petrohrade a Kaliningrade. Celková exportná kapacita ruských baltských prístavov dosahuje zhruba 7 miliónov ton obilia ročne. V prípade prístavov pobaltských štátov dokopy je to vyše 18 miliónov ton.
Napriek expanzii však prístavy pri Baltskom mori nedokážu vykompenzovať možnosti vývozu cez prístavy v Azovskom a Čiernom mori. Cez tie sa zvyčajne vyvezie dvojnásobný objem obilia v porovnaní so všetkými ostatnými ruskými prístavmi plus vývozom prostredníctvom pozemnej dopravy.