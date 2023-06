Rybári si priplatia, kaprové povolenie zdražie o polovicu

Žilina 26. júna (TASR) - Slovenskí rybári si za výsadu uplatňovať si v budúcom roku rybárske právo priplatia. Vyplýva to z uznesenia o výške poplatkov v roku 2024, ktoré na júnovom zasadnutí schválila Rada Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ).



Ako TASR informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula, dôvodom zvyšovania cien povolení na rybolov i odvodov zo strany mestských a miestnych organizácii rade, sú zdražovanie cien násad, energií a zvyšovanie miezd.



"Doterajšia cena povolení nereflektovala hodnotu, v akej si rybár mohol počas celého roka privlastniť úlovky. Zvyšovať ceny musela Rada SRZ i pre fungovanie odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, zvýšenú ochrana rybárskych revírov, prenájom pozemkov, výkup pozemkov a pre služby pre rybárov," zdôraznil tajomník.



Cena ročnej zväzovej kaprovej povolenky sa od januára 2024 zvyšuje z tohtoročných 50 eur na 75 eur. Cena zvláštneho povolenia na rybolov sa zvýši zo súčasných 520 na 600 eur. Novinkou bude zvláštne povolenie bez možnosti privlastnenia si úlovku, ktoré bude stáť 400 eur na rok. Cena povolenia na lov hlavátky podunajskej sa nemení.



"Z hodnoty kaprového zväzového povolenia v sume 75 eur odvedú mestské a miestne organizácie Slovenskému rybárskemu zväzu 70 eur. Zvyšujú sa aj odvody z členských príspevkov. Ich výšku si určujú základné organizácie, v prospech SRZ odvedú 11 eur za každého člena. Doteraz to bolo sedem eur," doplnil Cintula.



Ako dodal, mestské a miestne rybárske organizácie vydávajú svojim členom miestne kaprové, pstruhové a lipňové povolenia. Ich cenu si určujú organizácie, pravidla SRZ stanovujú len maximálne ceny. U miestneho kaprového povolenia je to 150 eur, u pstruhového a u lipňového zhodne po 70 eur. Mnohé rybárske organizácie rovnako avizujú zvýšenie cien miestnych povolení.