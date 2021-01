Škótski rybári zastavili vývoz do EÚ pre zdĺhavú byrokraciu

Edinburg 8. januára (TASR) – Mnohí škótski rybári zastavili vývoz do Európskej únie v dôsledku byrokracie po brexite, ktorá predĺžila ich dodacie lehoty a zvýšila náklady na export.



Vývozcovia rýb v Škótsku upozornili tiež, že po zavedení zdravotných certifikátov, colných vyhlásení a iných dokumentov sa ich export do Európy môže stať nerealizovateľný.



Viacerí majitelia exportných firiem uviedli, že sa tento týždeň pokúsili poslať malé dodávky rýb do Francúzska a Španielska, aby otestovali nové systémy. Zabezpečenie zdravotného osvedčenia v Škótsku však trvalo 5 hodín, čo je základný dokument, ktorý je potrebný pri žiadosti o vydanie iných colných dokladov.



V prvý pracovný týždeň po brexite trvali v minulosti len jednodňové dodávky tri alebo viac dní, ak vôbec prešli cez hranice.



Niekoľko škótskych firiem pritom nevie s istotou povedať, kde sa nachádza ich náklad. Obchodná skupina exportérov rýb preto povedala rybárom, aby zatiaľ prestali loviť na vývoz.