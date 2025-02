Slovenskí farmári vlani zaregistrovali menej traktorov ako predtým

Nitra 6. februára (TASR) - Slovenský agrosektor vlani zaznamenal pokles registrácie traktorov. Vyplýva to z údajov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.



Ako informovalo Združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky AGRION, v roku 2024 bolo do evidencie Policajného zboru SR zapísaných 669 nových traktorov s výkonom nad 36,8 kW. Oproti roku 2023 ide o pokles o 160 kusov, čo predstavuje medziročný prepad o 19 percent. "V porovnaní s dlhodobým priemerom 760 registrovaných traktorov ročne evidujeme pokles o 12 percent," uviedol riaditeľ sekretariátu združenia AGRION Eugen Mizerák.



Podľa jeho slov je minuloročný pokles registrácie traktorov významný a poukazuje na viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú poľnohospodársky sektor. "Patrí medzi ne ekonomická situácia poľnohospodárov, nastavenie dotačných schém a rozdiel medzi vyššími cenami techniky a len pozvoľne stúpajúcimi cenami komodít. Pozitívnym signálom je však rastúci dopyt po výkonnejších traktoroch, čo naznačuje trend modernizácie v sektore," vysvetlil Mizerák.



Podľa AGRION-u bol vlani najpredávanejšou značkou traktorov New Holland so 127 prihlásenými kusmi a trhovým podielom 18,98 percenta, druhé miesto obsadil John Deere so 112 registráciami a 16,74-percentným podielom. Na treťom mieste sa umiestnil CASE IH s 82 novými traktormi a 12,26-percentným podielom nasledovaný značkou Kubota, ktorá s 80 registráciami dosiahla 11,96-percentný podiel. Piate miesto obsadila Valtra s 38 registrovanými traktormi a 5,68-percentným podielom.



"Celkovo bolo v roku 2024 na Slovensku registrovaných 23 značiek traktorov s výkonom nad 36,8 kW, pričom prvých päť značiek si udržalo viac ako 65 percent trhového podielu," skonštatoval Mizerák.