Slovenský výrobca Horaliek I.D.C. Holding mení majiteľa

Bratislava 5. septembra (TASR) - Najväčší slovenský výrobca trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a. s., sa dostáva do rúk nového majiteľa. Začiatkom augusta podpísal súčasný a zároveň jediný majiteľ spoločnosti Pavol Jakubec zmluvu o predaji 100 % akcií svojej firmy s Valeo Foods Group vo vlastníctve globálnej spoločnosti Bain Capital. O transakcii informovala manažérka komunikácie I.D.C. Holdingu Gabriela Smerigová.



I.D.C. Holding koncentruje svoju výrobu najmä do závodu v Seredi, kde za posledné roky preinvestoval takmer 100 miliónov eur do modernizácie výroby.



Skupina Valeo Foods je jedným z popredných európskych výrobcov a dodávateľov sladkostí, snackov a občerstvenia. Portfólio Valeo Foods Group s tržbami presahujúcimi 1,5 miliardy eur zahŕňa viac ako 80 značiek.



Prevzatím tradičných značiek, výrobných kapacít a celej stredoeurópskej distribučnej siete I.D.C. Holdingu si chce skupina Valeo Foods vybudovať pevnú pozíciu na východoeurópskom trhu a posilniť segment sladkostí vo svojom portfóliu. Spoločnosť I.D.C. Holding bude tvoriť základný kameň jej pôsobenia v tomto regióne.



Tradičné slovenské výrobky ako Horalky, Mila, Kávenky, Lina a iné sú dlhodobo lídrami na trhu oblátok nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku a Maďarsku.



Prípravu spoločnosti I.D.C. Holding na predaj a zastrešenie celej transakcie pre predávajúceho zabezpečoval finančný poradca ProRate, transakčnú dokumentáciu právna kancelária Dentons. Za bankový sektor vstúpila do hry Slovenská sporiteľňa. Transakcia podlieha obvyklým podmienkam uzavretia vrátane schválenia regulačnými orgánmi a jej dokončenie sa očakáva do konca roka 2024.