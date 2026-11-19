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Mliekarenský zväz: Ceny mliečnych výrobkov sa musia zvýšiť
Súčasný vývoj podľa Nouzovskej naznačuje, že cena sa do konca roka 2026 dostane na úroveň cien na začiatku tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Odbytové ceny mliečnych výrobkov musia zohľadniť nárast cien za surové kravské mlieko a ďalšie zvýšené náklady v spracovateľskom priemysle, pretože spracovatelia žiadnu podporu od štátu nedostali. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ).
Zdôraznila, že mliekarne už nevládzu držať na svojich pleciach sociálny zmier a hrozí ekonomický kolaps mliekarenského priemyslu. Vertikála prvovýroby a spracovania mlieka bude na Slovensku funkčná iba vtedy, ak obchod ako tretí článok vertikály bude rešpektovať cenový vývoj na slovenskom trhu a umožní premietnuť cenu za surovinu do odbytových cien mliečnych výrobkov.
Priblížila, že najnovšie výsledky hodnotenia ceny surového kravského mlieka jasne potvrdili obrat vo vývoji cenotvorby za surovinu. Cena na úrovni 41,51 centa/kilogram (kg) znamená nielen medzimesačný nárast o 2,43 centa/kg, ale aj nárast o 13,3 % oproti mesiacu jún, keď sa zaznamenal najväčší prepad ceny za surové kravské mlieko.
Súčasný vývoj podľa Nouzovskej naznačuje, že cena sa do konca roka 2026 dostane na úroveň cien na začiatku tohto roka, teda na 43 centov/kg a priemerná cena surového mlieka za rok 2026 tak dosiahne odhadovaných minimálne 40 centov/kg. „Je relatívne prekvapivé, že produkcia mlieka sa neznížila, stále je objem nákupu o 8 % vyšší ako v minulom roku,“ podčiarkla.
„Tento vývoj v mliečnom sektore nám dáva veriť, že sa podarí mliečnu krízu zo strany prvovýrobcov zvládnuť vďaka zvýšenému príjmu z vyššej výroby mlieka a podporám, ktoré štát uvoľnil pre farmárov na zmiernenie mliečnej krízy a dosahov sucha,“ zdôraznila.
Dodala, že súčasná situácia spôsobuje vrásky spracovateľom mlieka. „Ako už bolo viackrát avizované, ceny mliečnych výrobkov na pultoch obchodov sú pre spotrebiteľov veľmi priaznivé, pretože sú vo všeobecnosti najnižšie od roku 2022. Odbytové ceny eidamu majú ešte stále klesajúcu tendenciu a aj keď sa napríklad odbytové ceny trvanlivého mlieka zvýšili, stále nepokrývajú výrobné náklady,“ uzavrela Nouzovská.
Zdôraznila, že mliekarne už nevládzu držať na svojich pleciach sociálny zmier a hrozí ekonomický kolaps mliekarenského priemyslu. Vertikála prvovýroby a spracovania mlieka bude na Slovensku funkčná iba vtedy, ak obchod ako tretí článok vertikály bude rešpektovať cenový vývoj na slovenskom trhu a umožní premietnuť cenu za surovinu do odbytových cien mliečnych výrobkov.
Priblížila, že najnovšie výsledky hodnotenia ceny surového kravského mlieka jasne potvrdili obrat vo vývoji cenotvorby za surovinu. Cena na úrovni 41,51 centa/kilogram (kg) znamená nielen medzimesačný nárast o 2,43 centa/kg, ale aj nárast o 13,3 % oproti mesiacu jún, keď sa zaznamenal najväčší prepad ceny za surové kravské mlieko.
Súčasný vývoj podľa Nouzovskej naznačuje, že cena sa do konca roka 2026 dostane na úroveň cien na začiatku tohto roka, teda na 43 centov/kg a priemerná cena surového mlieka za rok 2026 tak dosiahne odhadovaných minimálne 40 centov/kg. „Je relatívne prekvapivé, že produkcia mlieka sa neznížila, stále je objem nákupu o 8 % vyšší ako v minulom roku,“ podčiarkla.
„Tento vývoj v mliečnom sektore nám dáva veriť, že sa podarí mliečnu krízu zo strany prvovýrobcov zvládnuť vďaka zvýšenému príjmu z vyššej výroby mlieka a podporám, ktoré štát uvoľnil pre farmárov na zmiernenie mliečnej krízy a dosahov sucha,“ zdôraznila.
Dodala, že súčasná situácia spôsobuje vrásky spracovateľom mlieka. „Ako už bolo viackrát avizované, ceny mliečnych výrobkov na pultoch obchodov sú pre spotrebiteľov veľmi priaznivé, pretože sú vo všeobecnosti najnižšie od roku 2022. Odbytové ceny eidamu majú ešte stále klesajúcu tendenciu a aj keď sa napríklad odbytové ceny trvanlivého mlieka zvýšili, stále nepokrývajú výrobné náklady,“ uzavrela Nouzovská.