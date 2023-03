Agro: Sucho spôsobilo prepad produkcie olivového oleja v Španielsku

Madrid 25. marca (TASR) - Sucho spôsobilo prepad produkcie olivového oleja v v Španielsku, čo zvyšuje jeho ceny na svetových trhoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa odhadov Európskej komisie (EK) sucho pravdepodobne tento rok zníži produkciu olivového oleja v Španielsku o polovicu v porovnaní s minulým rokom, čo povedie k nárastu jeho cien.



Španielsko je najväčším výrobcom olivového oleja na svete, keď dodáva približne 40 % svetovej produkcie. Vlny horúčav v čase kvitnutia olivovníkov na jar minulého roka a veľké sucho od minulého leta, ktoré okrem Španielska zasiahlo aj Taliansko a Portugalsko, teda dvojku a štvorku v odvetví, majú negatívny vplyv na produkciu olivového oleja.



Iba tretí najväčší producent v EÚ, Grécko očakáva nárast produkcie, ktorý však nebude dostatočný na to, aby vykompenzoval pokles v Španielsku.



"Je to katastrofa," uviedol šéf španielskeho združenia výrobcov potravinárskych olejov (Anierac) Primitivo Fernández. Poukázal na kombináciu viacerých negatívnych faktorov, ako sú sucho, ekonomická kríza a vojna na Ukrajine.



Španielske združenie exportérov olivového oleja Asoliva odhaduje, že v tomto roku bude na svetovom trhu k dispozícii aspoň o 10 % menej olivového oleja v porovnaní so sezónou, ktorá sa skončila v roku 2021, keď sa ho vyrobilo 3,1 milióna ton.



"Každým dňom bez dažďa sa predpovede zhoršujú," uviedlo pre Reuters najväčšie španielske družstvo výrobcov olivového oleja Dcoop.



Cena olivového oleja v Španielsku v minulom roku výrazne stúpla. Zvýšenie pôvodne vyvolal nedostatok slnečnicového oleja po invázii Ruska na Ukrajinu. Vysoká inflácia, drahšie hnojivá a sucho však naďalej tlačia ceny nahor.



Liter panenského olivového oleja sa v Španielsku predáva za viac než 7 eur, pričom vo februári 2022 sa jeho cena pohybovala pod piatimi eurami. Podľa štúdie poradenskej spoločnosti Nielsen zdraženie spôsobilo, že objem predaja olivového oleja v krajine v priebehu roka (do februára 2023) klesol o 8 %.