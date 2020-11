Rím 6. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín v októbri vzrástli už piaty mesiac po sebe. To signalizuje, že sa už úplne spamätali zo šoku, ktorý vyvolala globálna pandémia nového koronavírusu. Zisky pritom zaznamenala väčšina odvetví. Ukázali to predbežné údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Podľa nich sa index cien potravín, ktorý mapuje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v októbri zvýšil na 100,9 bodu, čo je jeho najvyššia úroveň od januára, z mierne revidovaných 97,8 bodu v septembri. FAO revidovala septembrový výsledok nadol z pôvodných 97,9 bodu.



Index cien obilnín v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu vyskočil o 7,2 % a medziročne vzrástol o 16,5 %.



Ceny pšenice tlačia nahor klesajúce dodávky a ceny kukurice dosiahli viac ako šesťročné maximá pre silný dopyt z Číny. Ceny kŕmneho jačmeňa a ciroku v októbri vzrástli tiež, zatiaľ čo ryža sa, naopak, dotkla sedemmesačných miním.



Organizácia so sídlom v Ríme v tejto súvislosti uviedla, že úroda obilnín na celom svete naďalej smeruje k rekordu v roku 2020, aj keď v tomto prípade upravila svoje predchádzajúce prognózy nadol.



Z údajov FAO ďalej vyplýva, že priemerné ceny cukru vzrástli v októbri oproti septembru o 7,6 %. A medziročne boli vyššie o 9,3 %, čiastočne pre vyhliadky na nižšiu produkciu cukru v Brazílii a Indii, dvoch najväčších výrobcov, v dôsledku podpriemerných zrážok.



Ceny mliečnych výrobkov sa v októbri medzimesačne zvýšili o 2,2 %, pričom všetky segmenty sektora zaznamenali zisky, najvýraznejšie syry.



Index cien rastlinného oleja medzimesačne stúpol o 1,8 %, a to najmä na základe prísnejších kvót pre palmový a sójový olej, zatiaľ čo v prípade repkového oleja cena klesla pre neistotu v oblasti dopytu v Európskej únii (EÚ).



Index cien mäsa v októbri klesol už deviatykrát od januára, a to medzimesačne o 0,5 % a medziročne o 10,7 %. Prispel k tomu aj zákaz dovozu bravčového mäsa z Nemecka do Číny po zistení afrického moru ošípaných v najväčšej európskej ekonomike.



FAO druhý mesiac po sebe revidovala svoju predpoveď úrody obilnín v aktuálnej sezóne a znížila ju o takmer 13 miliónov ton, čo odráža nižšie očakávania týkajúce sa produkcie tzv. hrubého zrna vo svete. No aj napriek revízii smerom nadol bude tohoročná úroda o 1,6 % vyššia ako vlani a mala by dosiahnuť rekordných 2,75 miliardy ton.



„Vyhliadky na úrodu pšenice ozimnej v roku 2021, ktorá sa už vysieva na severnej pologuli, sú všeobecne silné, čo odráža očakávania zvýšenej výsadby v reakcii na vyššie ceny v niekoľkých hlavných producentských krajinách, najmä v EÚ,“ uviedla FAO.



Prognóza svetového využitia obilnín v rokoch 2020/21 bola stanovená na 2,745 miliardy ton, čo predstavuje nárast o 1,9 % oproti úrovni v rokoch 2019/20.