Svetové ceny potravín v októbri vzrástli, už tretí mesiac po sebe

Rím 8. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín aj v októbri 2024 vzrástli, už tretí mesiac po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň od apríla 2023. Prispelo k tomu zvýšenie cien takmer všetkých základných potravín okrem mäsa. Ukázali to v piatok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Podľa najnovších údajov FAO index cien potravín, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, v októbri 2024 vzrástol medzimesačne o 2 % na 127,4 bodu z revidovaných 124,9 bodu v septembri.



V medziročnom porovnaní sa hodnota indexu v októbri 2024 zvýšila o 5,5 % a dosiahla najvyššiu úroveň za 18 mesiacov, od apríla 2023. Stále je však nižšia o 20,5 % ako rekord z marca 2022 po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Ceny všetkých sledovaných položiek okrem mäsa v októbri vzrástli, pričom index cien rastlinných olejov vyskočil medzimesačne o 7,3 % na najvyššiu úroveň od novembra 2022. Bolo to spôsobené vyššími cenami palmového, sójového, slnečnicového a repkového oleja, uviedla FAO.



Aj index cien cukru stúpol, o 3,3 %, na najvyššiu úroveň za sedem mesiacov, a to v dôsledku pretrvávajúcich obáv z výhľadu produkcie v Brazílii v sezóne 2024/25 po dlhotrvajúcom období suchého počasia.



Ceny mliečnych výrobkov vzrástli o 1,9 % a dosiahli najvyššiu hodnotu od januára 2023, na čele s cenami syrov a masla.



A napokon, ceny obilnín mierne stúpli o 0,8 %, väčšinou v dôsledku obáv z nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré ovplyvňujú siatie ozimných plodín u niekoľkých veľkých exportérov na severnej pologuli vrátane Európskej únie, Ruska a USA.



Len ceny mäsa v októbri mierne klesli o 0,3 %, pričom najviac sa znížili ceny bravčového mäsa, zatiaľ čo ceny hovädzieho mäsa vzrástli v dôsledku zvýšeného dopytu.



V separátnej správe o obilninách FAO znížila svoju prognózu globálnej produkcie obilnín v roku 2024 na 2,848 miliardy ton z 2,853 miliardy ton pred mesiacom.