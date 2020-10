Svetové ceny potravín vzrástli aj v septembri, štvrtý mesiac po sebe

Rím 8. októbra (TASR) - Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj v septembri, štvrtý mesiac po sebe. V minulom mesiaci ich podporil najmä rast cien obilnín a rastlinných olejov. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Index cien potravín FAO, ktorý sleduje medzimesačné zmeny cien v rámci potravinového koša, ktorý obsahuje obilniny, olejniny, mäso, cukor a mliečne produkty, sa zvýšil na 97,9 bodu oproti 95,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Údaj za august bol revidovaný mierne smerom nadol, keď pôvodne FAO uvádzala index na úrovni 96,1 bodu.



Pod septembrový rast indexu sa najviac podpísali ceny obilnín, ktoré sa oproti augustu zvýšili o 5,1 %. V porovnaní so septembrom minulého roka sú vyššie o 13,6 %. Ceny ryže síce klesli, vzrástli však ceny pšenice, ako aj kukurice, jačmeňa a ciroku.



Rast zaznamenali aj ceny rastlinných olejov, konkrétne o 6 %, pričom dosiahli 8-mesačné maximum. V rámci olejov najviac vzrástli ceny palmového, slnečnicového a sójového oleja.



Ceny mliečnych produktov sa menili iba minimálne. Ceny masla, syrov a nízkotučného sušeného mlieka vzrástli, na druhej strane, ceny plnotučného sušeného mlieka klesli.



Priemerné ceny cukru zaznamenali v septembri oproti augustu pokles o 2,6 %. Dôvodom sú prognózy vysokej celosvetovej produkcie v sezóne 2020/2021.



Ceny mäsa klesli medzimesačne o 0,9 % a v medziročnom porovnaní pokles dosiahol 9,4 %. Najviac ich ovplyvnil pokles cien bravčového mäsa. Dôvodom je zákaz Číny na dovoz bravčového z Nemecka po tom, ako sa v Nemecku začiatkom septembra objavil africký mor ošípaných.



FAO aj naďalej očakáva rekordnú úrodu obilnín, aj keď svoj odhad oproti predchádzajúcej prognóze z minulého mesiaca mierne znížila. V rámci novej prognózy FAO očakáva, že svetová produkcia obilnín by mala tento rok dosiahnuť 2,762 miliardy ton. V porovnaní s rokom 2019 to znamená rast o 2,1 %. Predchádzajúca prognóza počítala s produkciou na úrovni zhruba 2,764 miliardy ton.