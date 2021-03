Svetové ceny potravín vzrástli vo februári na šesťročné maximum

Rím 4. marca (TASR) - Svetové ceny potravín pokračovali v raste aj minulý mesiac, deviaty mesiac po sebe, pričom sa dostali na vyše 6,5-ročné maximum. Pod ďalší prudký rast sa podpísali najmä ceny cukru a rastlinných olejov. Uviedla to vo štvrtok Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).



Svetový index cien potravín FAO, ktorý sleduje mesačné zmeny v cenách obilnín, olejnín, cukru, mäsa a mliečnych výrobkov, vzrástol vo februári na 116 bodov. To je najvyššia hodnota indexu od júla 2014.



V januári predstavovala hodnota indexu cien potravín 113,2 bodu. Bola tak revidovaná mierne smerom nadol, keď pôvodne FAO uvádzala index cien potravín za prvý mesiac roka na úrovni 113,3 bodu.



Najvýraznejšie sa vo februári zvýšili ceny cukru a rastlinných olejov. V prvom prípade vzrástli o 6,4 % a v druhom rast dosiahol 6,2 %. Ceny rastlinných olejov sa tak dostali na najvyššiu úroveň za takmer deväť rokov.



Ceny cukru ovplyvnili najmä obavy z poklesu dodávok, keďže dopyt z Ázie rastie a, naopak, produkcia vo viacerých krajinách, ktoré patria k najväčším producentom cukru, klesla. Čo sa týka cien rastlinných olejov, tie vzrástli na najvyššiu úroveň od apríla 2012, keď trhy reagovali na pokračujúci rast cien palmového oleja. Tie vzrástli už deviaty mesiac po sebe, a to pre obavy z nízkych zásob komodity v krajinách patriacich k najväčším vývozcom.



Zvýšili sa aj ceny mliečnych výrobkov, konkrétne o 1,7 %, ako aj mäsa, aj keď v prípade mäsa bol rast mierny a dosiahol 0,6 %. Ceny mäsa ovplyvnil najmä pokles cien bravčového mäsa, čo je dôsledok nižšieho dopytu z Číny a prebytkov v Nemecku pre objavenie sa afrického moru ošípaných na nemeckom území. To viedlo k zákazu exportu bravčového z krajiny na ázijské trhy.



Index cien obilnín sa zvýšil o 1,2 %, pričom najvýraznejšie vzrástli ceny ciroku, a to o 17,4 %. Medziročne sú tak ceny ciroku vyššie už o 82,1 %, za čím je najmä vysoký dopyt zo strany Číny. Zvýšili sa aj ceny ryže a kukurice, avšak iba mierne. Exportné ceny pšenice zotrvali do veľkej miery na stabilnej úrovni, dodala FAO.