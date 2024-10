KREMNICKÉ JABLKO: Záhradkári ukázali to najlepšie z úrody

Kremnica 4. októbra (TASR) - To najlepšie zo svojej tohtoročnej úrody ukázali záhradkári z Kremnice a okolia na súťažnej prehliadke ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko. V mestskom kultúrnom stredisku mohli v týchto dňoch Kremničania obdivovať raritnú indickú uhorku, nadrozmerné tekvice, ale aj málo známa ačokča pochádzajúca z Južnej Ameriky.



Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kremnica Miroslav Fiala pre TASR priblížil, že výstavnú prehliadku organizujú v Kremnici už 31-krát. Na výstave svoje výpestky prezentujú nielen kremnickí záhradkári, ale aj pestovatelia z blízkeho okolia. Svoje miesto tam majú ovocie, zelenia, drobné ovocie, aranžmány a destiláty.



Aj keď bola tohtoročná úroda ovocia a zeleniny v Kremnici a jej okolí podľa Fialu dobrá, počas vlaňajšej výstavy bolo exponátov viac. Gro exponátov tvorili tento rok jablká, no tak ako každý rok, aj tentoraz tradičné druhy ovocia a zeleniny ozvláštnili raritné kúsky.



Tento rok pozornosť pútala napríklad 1,25 metra dlhá indická uhorka. "Dopestovať v týchto podmienkach takúto uhorku je veľmi raritné, alebo melóny vo veľkosti ako na Podunajskej nížine, to je tiež niečo fascinujúce v týchto horských podmienkach," skonštatoval Fiala. Vystavených bolo i niekoľko nadrozmerných tekvíc, najväčšia z nich mala 54 kilogramov.



"Je tu napríklad aj hrozno, ktoré je veľmi krásne a je zázrak, že sa to tu dopestovalo. Bolo dopestované v záhradkárskej oblasti Bartošova Lehôtka, čo je obec neďaleko Kremnice," priblížil Fiala. Medzi tradičnými druhmi ovocia a zeleniny sa objavila aj exotická ačokča, ktorú jej majiteľ nakladá rovnako ako uhorky.



Na výstave sa so svojimi aranžmánmi prezentuje aj šesť miestnych škôl. "Tu chcem vyzdvihnúť kreativitu učiteľov, ale vo vyšších ročníkoch základných škôl aj niektorých detí," poznamenal v tejto súvislosti Fiala. Po slávnostnom vyhodnotení výstavy v jej závere darujú organizátori ovocie a zeleninu miestnemu domu dôchodcov, s ktorým majú podľa Fialu veľmi dobrú spoluprácu. Jeho klienti pravidelne v rámci ergoterapie pripravia výrobky, ktoré sú súčasťou ocenení.