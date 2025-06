Ukrajina očakáva tento rok pokles úrod obilia

Kyjev 3. júna (TASR) - Úroda obilia na Ukrajine tento rok pravdepodobne klesne, rozsah poklesu by však nemal prekročiť 10 %. Povedal to ukrajinský minister pôdohospodárstva Vitalij Kovaľ. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia a olejnín na svete, úrody však závisia od podmienok počas sejby a zberu. Teraz sa k výkyvom počasia pridala vojna a obsadenie niektorých poľnohospodárskych oblastí Ruskom.



„Čaká nás náročná sezóna. Neprirodzene teplá zima, nedostatok vlahy a neskôr dlhšie obdobie dažďov spôsobili v niektorých regiónoch odklad sejby o dva týždne. Očakávame preto, že objem úrod bude nižší,“ povedal Kovaľ v rozhovore pre Reuters. Dodal však, že najpesimistickejší odhad počíta s poklesom úrod obilia o 10 % zhruba na 51 miliónov ton. V prípade olejnín ministerstvo odhaduje pokles úrod o 5 % v porovnaní s minulým rokom.



Pri prezentácii prvého detailnejšieho odhadu na rok 2025 uviedol, že Ukrajina by mohla vyprodukovať približne 26 miliónov ton kukurice, 20 miliónov, prípadne až 22 miliónov ton pšenice a 4,5 milióna ton jačmeňa. Okrem toho predpokladá, že vyprodukuje 11,5 milióna ton slnečnicových semien a 11 miliónov ton cukrovej repy. Dodal, že úrody olejnín by mohli klesnúť na 20,16 milióna ton z 21,18 milióna ton v minulom roku, čiastočne v dôsledku poklesu úrod semien repky olejnej o 600.000 ton.



Kovaľ odmietol poskytnúť odhad exportu ukrajinského obilia v sezóne 2025/2026 (júl - jún), podľa analytikov by však vývoz mal dosiahnuť 40,9 milióna ton. Z toho 15 miliónov až 15,5 milióna ton by mala predstavovať pšenica.