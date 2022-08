ÚKSÚP pre závod Volvo príde v Haniske o skúšobnú stanicu

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pre výstavbu závodu automobilky Volvo na východe Slovenska prídu poľnohospodári nielen o časť najúrodnejšej pôdy Košickej kotliny, ale aj o skúšobnú stanicu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Haniske. Uviedol to Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.



Priblížil, že na mieste, kde dnes stojí testovacia stanica, totiž o niekoľko mesiacov vyrastie švédska automobilka. Štát musí podľa neho preto prísť urýchlene s riešením, kam premiestni skúšobnú stanicu, ktorá je pre pestovateľov zemiakov mimoriadne dôležitá.



Upozornil, že skúšobná stanica v Haniske má veľmi dobré personálne, ako aj technické zabezpečenie pre testovanie a certifikáciu sadbových zemiakov. Až po týchto odborných kontrolných, certifikačných procesoch môžu dodávatelia uvádzať na trh zemiakové sadivo. Teraz však hrozí, že poľnohospodári prídu o skúšobnú stanicu v Haniske, čo podľa neho môže ohroziť aj rozvoj zemiakarského segmentu na Slovensku.



"Aktuálne pestujeme sadbové zemiaky na výmere 322 hektárov. Je tu však priestor pestovať ich až na 800 hektároch pôdy, no na to potrebujeme aj funkčnú skúšobnú stanicu. Máme pocit, že slovenské poľnohospodárstvo sa opäť dostalo na okraj záujmu," konštatoval Šumichrast.



Zdôraznil, že sebestačnosť v produkcii konzumných zemiakov je na Slovensku pod 50 %. "Nemôžeme dovoliť, aby sa toto číslo príchodom ďalšej automobilky ešte znížilo. Testovaciu stanicu môže štát premiestniť aj do inej lokality. Vieme však, v akom stave je aktuálne platná stavebná legislatíva a ako dlho môže celý proces premiestnenia stanice trvať. Žiadame štát, aby situáciu riešil už teraz a nie až keď bude pre našich pestovateľov a v konečnom dôsledku aj pre slovenského spotrebiteľa neskoro," dodal Šumichrast.