VIDEO: Úroda hrozna v tokajských vinohradoch má dobrú kvalitu

Veľká Tŕňa 22. septembra (TASR) – V slovenskej tokajskej vinohradníckej oblasti začali so zberom hrozna. Úroda sa podľa vinára Jaroslava Ostrožoviča z Veľkej Tŕne javí z hľadiska kvantity ako štandardná a z hľadiska kvality ako "skôr lepší ročník".



"Rok 2020 sa zapíše v regióne Tokaj ako jeden z náročných rokov, keďže máj, jún, júl boli relatívne studené a hlavne daždivé mesiace. To sa podpísalo pod silný tlak chorôb, takže bolo čo robiť, aby sme vo vinohradoch ustáli zdravotný stav. Našťastie sa to podarilo s výnimkou nejakých lokalít dole na úpätí svahov. Na druhej strane, vďaka tejto vode sú bobuľky veľmi plné, narastené, je tam vysoký podiel šťavy a takisto kvalita je veľmi slušná," zhodnotil pre TASR vinohradník.







Zber úrody začali na Tokaji tradične odrodou muškát žltý, na prelome septembra a októbra bude pokračovať odrodami furmint a lipovina. "Nabieha nám veľmi krásne babie leto, ktoré výrazne dobieha, povedal by som, ten deficit teplôt počas tých troch letných mesiacov. Takže rok 2020 sa javí ako jeden zaujímavý ročník, aj napriek tomu, že bol extrémne ťažký," skonštatoval Ostrožovič. Verí, že priaznivé počasie vydrží a eventuálne aj tvorba cibéb, ktoré sú základom pre povestné tokajské putňové vína, sa začne prejavovať už začiatkom októbra.



Cibéba je zosušené hrozienko s vysokou koncentráciou cukru, napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea.