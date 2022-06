V Dolnej Krupej sa začal 11. ročník Celoslovenských dní poľa

Dolná Krupá 7. júna (TASR) - Celoštátnu prehliadku poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat otvoril v Dolnej Krupej na pozemkoch spoločnosti PD Krupá v okrese Trnava minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Minulý rok sme rozhodli od budúceho programového obdobia pustiť do agropotravinárskeho sektora navyše 288 miliónov eur. To znamená, že zvýšime mieru spolufinancovania z 25,7 na skoro 37 %. Zároveň sme zvýšili financie vyplácané cez tzv. tretí pilier, čo je priama štátna pomoc," uviedol Vlčan.







Ako doplnil, zlepšenie v poľnohospodárstve nie je len otázka financií. "Ide aj o to, aby sa financie rozdeľovali spravodlivo. Sme na prahu transformácie celého poľnohospodárstva, a to nie len na Slovensku. Čelíme klimatickej zmene, prichádzajú nové technológie. Verím, že využijeme potenciál krajiny mierneho klimatického pásma, ktorá má tradíciu pestovania plodín," povedal minister.



"Zdražovanie cien potravín, energií i pohonných látok by nás malo prinútiť sa zamýšľať nad dôležitosťou potravinovej sebestačnosti, ktorá je na úrovni okolo 35 až 38 %. Urobíme všetko pre to, aby bola práca v poľnohospodárstve atraktívnejšia a zároveň dostatočne ocenená," uviedol počas otvorenia Celoslovenských dní poľa predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).