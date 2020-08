Predaj čapovaného piva v júli napriek pandémii stúpol

Bratislava 6. augusta (TASR) – V lete sa podarilo na Slovensku aj napriek pandémii nového koronavírusu rozbehnúť predaj čapovaného piva. Počas koronakrízy, naopak, utrpeli najmä nealko pivá. Informovala o tom spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko.



„Aj napriek reštrikciám spojeným s pandémiou, ako napríklad rozstupy medzi stolmi v prevádzkach, čo malo za následok zníženú kapacitu hostí, evidujeme medziročne za mesiac júl zvýšený objem predaného čapovaného piva o 6 %," priblížil Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.



Podobne ako pivný trh, aj Plzeňský Prazdroj Slovensko zaznamenáva podľa neho posledné roky kontinuálny rast predaja prémiových značiek. Tento trend sa nezmenil ani vplyvom pandémie. „Predpokladáme, že za nárastom predaja prémiových značiek stojí to, že spotrebitelia si pre obmedzenejšie možnosti cestovať dopriali to 'lepšie' doma," doplnil Grygařík.



Najpostihnutejšou oblasťou pivného segmentu je podľa jeho slov nealko pivo. „To je dané hlavne tým, že ľudia trávia čas menej aktívne ako pred pandémiou nového koronavírusu," uzatvoril Grygařík.



Akciová spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko je pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku so 600 zamestnancami. Patrí pod Asahi Breweries Europe Group, ktorá vznikla po akvizícii piatich stredoeurópskych pivovarníckych spoločností japonskou pivovarníckou spoločnosťou Asahi.