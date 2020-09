V spoločnosti Hyza pozitívne testovali 30 zamestnancov na COVID-19

Topoľčany 30. septembra (TASR) – Spracovateľ a výrobca hydiny spoločnosť Hyza Topoľčany sa dostal do zložitej situácie súvisiacej s pandémiou. Do stredy pozitívne testovali 30 zamestnancov firmy. „Sme v neustálom kontakte s hygienikmi a riadime sa ich pokynmi,“ potvrdil Karel Hanzelka, hovorca skupiny Agrofert, ktorej členom je Hyza od roku 2006.



K prísnym hygienickým opatreniam, ktoré platia v potravinárskej výrobe aj bez nového koronavírusu, pribudli v spoločnosti od marca aj ďalšie opatrenia, ako sú rúška, dezinfekcia či termokamery merajúce telesnú teplotu pri vstupe do fabriky. K nim najnovšie pribudla povinnosť používať vo vnútorných priestoroch prevádzky respirátory, s výnimkou administratívy. Časť administratívnych zamestnancov čerpá v súčasnosti homeoffice. „Ďalšie opatrenia nie sú potrebné, pretože tie súčasné sú dostatočne prísne. Najväčšou úlohou všetkých zamestnancov je dodržiavanie disciplíny nielen pri nosení ochranných pomôcok, ale aj dodržiavanie zásad bezpečného správania sa vo voľnom čase,“ povedal Hanzelka.



Súčasná situácia vo firme nie je podľa slov hovorcu jednoduchá. „Zatiaľ sa nám však darí udržať výrobu v prevádzke,“ potvrdil s tým, že pandémia určite bude mať vplyv na ekonomiku firmy. „V súčasnosti kladieme dôraz na vytvorenie čo najlepších a najbezpečnejších podmienok pre zamestnancov, po skončení sa pandémie budeme počítať náklady. Určite pôjde radovo o stovky tisíc eur,“ skonštatoval Hanzelka.



Hyza priamo zamestnáva viac ako 900 zamestnancov a tiež podporuje zamestnanosť v regióne na slovenských hydinových farmách a v poľnohospodárstve. Firma denne spracuje viac ako 100.000 kusov kurčiat zo slovenských fariem.