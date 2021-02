Vtáčia chrípka vyvíja tlak na ceny vajec v Európe

Paríž/Varšava 23. februára (TASR) - Európskych hydinárov opäť trápi vtáčia chrípka. Úroveň nákazy v Európe sa už pritom blíži k úrovniam naposledy zaznamenaným v roku 2016. Jednou z najpostihnutejších krajín je Poľsko. Strata nosníc sa už premietla do poklesu dodávok vajec v tejto krajine.



Ochorenie H5N8, bežne nazývané vtáčia chrípka, sa vyskytlo vo viacerých európskych krajinách. Strata nosníc tvrdo zasiahla farmárov, ktorí zároveň zápasia s ekonomickými dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Ázia tiež eviduje početné ohniská vysoko patogénneho kmeňa vtáčej chrípky H5N8.



Rusko cez víkend oznámilo, že zaregistrovalo prvý prípad prenosu vtáčej chrípky A (H5N8) na ľudí u siedmich pracovníkov hydinárne. Táto nákaza sa zvyčajne začína šíriť na jeseň a je prenášaná migrujúcimi divými vtákmi na ceste z Ázie do Európy.



Monique Eloitová, šéfka Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), uviedla, že v súčasnosti sa počet ohnísk zvyšuje viac ako v predchádzajúcich ťažkých rokoch.



Podľa údajov poľského hlavného veterinárneho inšpektorátu v tejto krajine, ktorá je najväčším producentom hydiny v Európskej únii, bolo už utratených približne 5 miliónov kusov hydiny. Toto číslo však stále predstavuje len zlomok z celkového "kŕdľa" hydiny v EÚ a zatiaľ nie sú zaznamenané žiadne známky nedostatku hydiny na trhu. Štatistiky Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) napríklad ukázali, že v roku 2019 bolo v 27-člennej EÚ zabitých 6,4 miliardy kurčiat.



Ale aj súčasná strata nosníc už zredukovala ponuku vajec a vyvíja určitý tlak na zvyšovanie ich cien. Ceny vajec na veľkoobchodnom trhu v Poľsku vyskočili na konci januára približne o 18 až 20 %, uviedla riaditeľka tamojšej komory producentov hydiny a krmív Katarzyna Gawronska. A údaje Európskej komisie ukazujú, že ceny vajec stúpajú tiež v niekoľkých ďalších krajinách EÚ vrátane Francúzska a Nemecka. "Ak vezmeme do úvahy straty hydiny v Poľsku a v celej Európe, na trhu s vajcami došlo v ostatnom čase k prudkému cenovému výkyvu," poznamenala Gawronska.



Podľa údajov EÚ v Poľsku sa v roku 2019 vyprodukovalo 648.000 ton vajec. Krajina sa tak stala ich šiestym najväčším producentom v celej Únii.



V Nemecku sa farmári obávajú zákazu exportu vajec. Hovorca nemeckých hydinárov a priemyselného združenia ZDG Florian Anthes uviedol tiež, že existujú obavy z vyhliadok na slabší export, pretože ak sliepky budú musieť zostať dlho v interiéroch, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia, zasiahne to predaj vajec z voľného chovu.



Podľa údajov nemeckej poľnohospodárskej agentúry BLE v roku 2019 vyviezlo Nemecko zhruba 1,7 miliardy vajec v hodnote približne 300 miliónov eur predovšetkým do Holandska, Belgicka, Poľska a Rakúska.



Vo Francúzsku vtáčia chrípka zasiahla hlavne kačacie farmy na juhozápade krajiny, ktoré zásobujú priemysel známou pochúťkou foie gras. Šírenie vtáčej chrípky vo Francúzsku sa však v uplynulých týždňoch spomalilo po utratení 3 miliónov kusov hydiny, informovalo ministerstvo hospodárstva. Napriek tomu problémy s nákazou už prinútili najväčšiu francúzsku skupinu hydinární LDC, aby stiahla späť vývoz, ktorý bol na ceste do Číny.



Aj ďalšie krajiny vrátane Švédska a Nemecka museli zničiť veľké kŕdle, aby zabránili šíreniu vírusu. Choroby zvierat často spôsobujú reštrikcie v obchode.