VIDEO: Zber hrozna na Tokaji sa začal pre horúčavy už v auguste

Malá Tŕňa 4. septembra (TASR) - So zberom hrozna začali vo vinohradníckej oblasti Tokaj už koncom augusta. Úroda vyzerá byť podľa vinohradníkov štandardná, letné horúčavy a nedostatok vlahy môžu sčasti znížiť jej objem.



Oberanie hrozna vo vinohradoch pri Malej Tŕni začali odrodou muškát žltý. "Oberačky sme toho roku začali 26. augusta, čo je veľmi skoro na náš región. Podľa všetkého je to posun zhruba o 14 dní oproti normálnym rokom," uviedol pre TASR vinár Jaroslav Ostrožovič. Pretrvávajúce vysoké teploty podľa neho výrazne urýchľujú proces zrenia aj u odrôd furmint a lipovina.







"Úroda vyzerá byť štandardná, hoci vysoký výpar a strácanie vody z bobuliek ukazuje, že úroda môže byť trošička nižšia. Ale v porovnaní s minulým rokom je to zatiaľ asi vyrovnané," skonštatoval vinár. Aktuálne začali vo firme Ostrožovič oberať odrodu lipovina. Pri súčasnom trende by mohli skončiť so zberom hrozna rekordne už v polovici októbra.



Vysoké teploty trvajúce aj v noci ovplyvňujú výslednú podobu hrozna. Pomohli by zrážky vo vhodnej miere. "Vysoké teploty spôsobujú, že tvorba cukru ide veľmi prudko hore a nestíhajú sa vyvíjať aromatické látky, čo je niekedy dilema, či oberať alebo neoberať. Následne sa, samozrejme, rýchlo odbúravajú kyseliny a víno bez kyseliny je veľký problém," povedal Ostrožovič. Druhou stránkou podľa neho je, že vysoké teploty spôsobujú veľký výpar vody. "Už máme lokality, kde už sa voda z bobuliek stráca. To znamená, že rastlina si vodu, ktorú natlačila do bobuľky, už berie späť. Hlavne to cítiť u odrody lipovina," skonštatoval.