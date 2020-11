Zväz vinárov zásadne nesúhlasí s ďalším zvyšovaním poplatkov za odpady

Bratislava 10. novembra (TASR) - Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) zásadne nesúhlasí so zvyšovaním poplatkov za odpady pre vinárov. Tí majú platiť ďalšie zvýšené poplatky za recykláciu skla, a to už od 1. januára 2021. Uviedla to v stanovisku ZVVS jeho výkonná riaditeľka Jaroslava Kaňuchová Pátková.



Upozornila, že Ministerstvo životného prostredia SR predložilo novelu vyhlášky, v ktorej navrhuje zvýšiť poplatok za recykláciu skla minimálne na 100 eur za tonu. Ešte v septembri pritom návrh hovoril o poplatku za recykláciu skla vo výške 90 eur/tonu. Poplatok za recykláciu pritom platia výrobcovia potravín, v tomto prípade vinári.



Spresnila, že štandardná vínová fľaša váži okolo 400 gramov (g), fľaše na šumivé víno sú ešte ťažšie a vážia 600 g. Akékoľvek zvyšovanie ceny sa podľa nej okamžite prejaví na nákladoch vinárov, výrobca vína musí z každej fľaše zaplatiť minimálne 4 centy na recykláciu.



"Skla pritom zo všetkých recyklovateľných materiálov vyzbierame najviac, viac ako 80 %. Za posledných 10 rokov pritom náklady na recykláciu vzrástli o viac ako 400 %. Máme za to, že doterajšie poplatky sú dostatočné na zabezpečenie recyklácie skla a ich ďalšie zvyšovanie prinesie, naopak, upustenie od používania tohto tradičného materiálu," podčiarkla Kaňuchová Pátková.



Do celého odpadového hospodárstva podľa nej nie je zahrnutý koncový spotrebiteľ, ktorý rozhoduje o miere recyklácie a aj jej nákladoch. "Spotrebiteľovi chýba motivácia, aby akýkoľvek odpad vrátane skla recykloval. Len morálne hľadisko na ochranu životného prostredia nestačí," dodala výkonná riaditeľka ZVVS.



Podľa slov prezidenta ZVVS Vladimíra Mrvu je už teraz vinársky sektor na kolenách. "Akékoľvek ďalšie zvyšovanie nákladov je pre nás neprijateľné a zlomí nám väz. Poplatky za recykláciu rastú každým rokom, avšak nikde nevidíme, že by sa viac skla aj naozaj vyzbieralo. Celý systém je zle nastavený a žiadame o jeho hĺbkovú zmenu," doplnil Mrva.