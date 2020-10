Kapry zo zahraničia sú lacnejšie, kvalitou domácim konkurenciou nie sú

Iňačovce 7. októbra (TASR) – Aj chovateľov kaprov pripravujúcich sa na predvianočný trh drží pandémia nového koronavírusu v neistote. Ako sa pre TASR vyjadril vedúci strediska Iňačovských rybníkov v okrese Michalovce Peter Alexovič, v prípade malého odbytu v domovských krajinách budú na pultoch slovenských predajní konkurenciou aj kapry z Čiech a Maďarska. Kvalitou sa však podľa neho domácim nevyrovnajú.







"My robíme tie osádky trošku redšie, čiže ryba je v lepšej kondícii, ako z Čiech alebo Maďarska. Tam to robia priemyselnejšie, hustejšie osádky," ozrejmil, opierajúc sa o skúsenosť, keď spoločnosť sádkovala ryby z Čiech pre jeden z obchodných reťazcov. Aj napriek tomu môžu byť české kapry tento rok pre domácu produkciu konkurenciou. Ako vysvetlil spolumajiteľ Iňačovských rybníkov Martin Vaľo, vzhľadom na vyššie náklady slovenských chovateľov rýb súvisiace so zvýšenými nájmami za pôdu, cena slovenských kaprov môže byť tento rok oproti minulosti vyššia. "Keď sa nebude predávať vianočná ryba, tak zrazu bude nadbytok ryby všade (v rámci Európy, pozn. TASR). Česi to budú musieť, lebo to sa nedá uskladniť, to množstvo, čo oni robia, predávať určite lacnejšie," doplnil Alexovič. Ako dodal, keďže sa takzvané vianočné ryby nedajú po výlove vrátiť v decembri do rybníkov, v prípade nízkeho odbytu by tohtoročná sezóna znamenala pre Iňačovské rybníky stratu.



Produkciu kaprov považujú ich prevádzkovatelia tento rok za priemernú. "Konečne po rokoch nebol problém s vodou, ale v jarnom období bolo pomerne chladno, a tak kapor začal pomalšie rásť," zhodnotil Vaľo.



S výlovom jednoročných kaprov začali približne v polovici septembra, od októbra lovia už i dospelé, tržné kapry určené i na vianočný trh. "Začíname relatívne skoro, aby sme to stihli do mrazov. Najprv sa lovia malé kategórie, násady a postupne tržná ryba. Časť rýb sa snažíme vyvážať čím skôr pre rybárov a ostatné idú násadky, kde čakáme na podnety od predajcov, kedy im to môžeme naviezť," uzavrel Alexovič s tým, že slovenskí obchodníci sa zatiaľ ryby na vianočný trh "boja objednať".