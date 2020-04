Agrokomora: Kolabuje doprava, sú obrovské problémy v zásobovaní

Bratislava 8. apríla (TASR) - Kolabuje doprava, čo spôsobuje obrovské problémy v zásobovaní potravinami a vstupmi do prvovýroby. Upozornila na to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Najkritickejšia situácia bola od rána najmä pred vstupom do Bratislavy.



Poľnohospodári, potravinári a obchodníci podľa nej vyzývajú kompetentných, hlavne ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministra vnútra, aby urýchlene riešili vzniknutú situáciu, ktorá môže skončiť kolapsom v zásobovaní obyvateľstva.



Spresnila, že rozvozy niektorých potravín a vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby meškajú od skorých ranných hodín pre vyhlásenie zákazu vychádzania a policajné kontroly áut medzi jednotlivými okresnými mestami.



Na neúnosnú situáciu od stredajšieho rána podľa Holéciovej upozorňujú mnohí výrobcovia potravín, obchodníci, dodávatelia, poľnohospodári, ktorí sa nemôžu dostať so svojím tovarom na miesto určenia.



Priblížila, že problémy majú napríklad pekári, ktorým už v skorých ranných hodinách nestihli prísť na čas do práce vodiči dodávok na rozvoz pečiva do obchodov. Tovar mešká aj niekoľko hodín, keďže aj autá, ktoré prevážajú potraviny a vstupy do poľnohospodárskej výroby, stoja v obrovských kolónach na hraniciach okresov. Niektorí dokonca prechádzajú viacerými kontrolami, keďže výrobky prevážajú cez viaceré mestá. Obchodníci upozorňujú, že pri neriešení situácie si ľudia zajtra nekúpia to, čo potrebujú v obchodoch.



Podčiarkla, že SPPK, Potravinárska komora Slovenska, Zväz obchodu SR a Slovenská aliancia moderného obchodu preto vyzývajú na okamžité riešenie tejto vyhrotenej situácie.



"Pokiaľ by mal tento stav trvať aj v ďalších dňoch, prísun potravín a drogérie by skolaboval úplne. Žiadame preto predstaviteľov vlády, aby ešte dnes umožnili plynulý prechod kamiónov s potravinami a ďalším agropotravinárskym tovarom naprieč celým územím Slovenska. Zásobovanie musí dostať výnimku a nesmie podliehať kontrolám policajných zložiek na vstupoch do miest," apeluje predseda SPPK Emil Macho.



K výzve dvoch agropotravinárskych samospráv sa pripájajú aj obe organizácie zastupujúce domácich a zahraničných obchodníkov. Žiadajú kompetentných, aby spriechodnenie dodávok tovarov na hraniciach najmä veľkých miest prišlo čo najrýchlejšie. Aj takýmto spôsobom chcú zamedziť panike a nákupnému ošiaľu zákazníkov.