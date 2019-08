Agrokomora: Na registráciu do Zelenej nafty zostáva už len týždeň

Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku apeluje na všetkých pestovateľov a chovateľov, aby nepremeškali príležitosť oživiť slovenský vidiek.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva všetkých oprávnených poľnohospodárov, aby sa zapojili do projektu Zelená nafta 2019. Do ukončenia registrácie ostáva už len týždeň. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku tak podľa nej apeluje na všetkých pestovateľov a chovateľov, aby nepremeškali príležitosť oživiť slovenský vidiek. Týždeň pred ukončením registrácie bolo prihlásených málo oprávnených žiadateľov.



SPPK nie je podľa Holéciovej spokojná s počtom zaregistrovaných žiadateľov. "Očakávali sme, že poľnohospodári, ktorí roky doplácajú na nesystémové, nesprávne alebo v praxi ťažko realizované opatrenia predchádzajúcich vlád, na zle vyrokované podmienky vstupu SR do EÚ a na negatíva spojené s liberalizáciou trhu a dovozmi obrovského množstva potravín aj nevyhovujúcej kvality, sa v oveľa väčšej miere zapoja do zelenej nafty," povedala.



"Roky sa s nami, poľnohospodármi, výrobcami potravín, nesie nálepka sústavne plačúcich a sťažujúcich sa podnikateľov. Dnes, keď máme na stole konečne reálnu šancu zmeniť kurz smerovania agropotravinárstva, chceme apelovať na pestovateľov a chovateľov, aby nepremeškali túto príležitosť. V zelenej nafte ide skutočne o to, aby boli podporené iba tie odvetvia, ktoré musíme do budúcna na Slovensku výraznejšie rozvíjať, a tou je špeciálna a špecializovaná rastlinná a živočíšna výroba," zdôraznil predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová zdôraznila, že registrácia do projektu na portáli DataCentra trvá do 9. augusta a vôbec nie je technicky náročná. Ide pritom historicky o prvú štátnu pomoc SR, ktorá bude administrovaná výlučne elektronicky. Prihlasovanie sa zjednodušilo a rovnako aj podávanie doteraz povinných príloh.



Hovorkyňa SPPK doplnila, že následne po registrácii bude vyhlásená už samotná výzva. Bez registrácie a vytvorenia konta sa však nemôže o finančné projekty z výzvy na zelenú naftu uchádzať žiadny oprávnený žiadateľ.



Poznamenala, že len pestovanie plodín v špeciálnej a špecializovanej rastlinnej výrobe a chov zvierat prinesie väčší rozvoj vidieka a zamestnanosť. Mulčovanie, ničnerobenie na pôde, a pestovanie iba minimálneho počtu plodín podľa nej nikdy neprinesie život na vidiek.



Holéciová dodala, že podporu zo štátneho rozpočtu dostanú podnikatelia počas najbližších troch rokov. Ročne to bude 30 miliónov eur. "Budú slovenskí poľnohospodári naďalej pestovať len niekoľko plodín a mať poloprázdne maštale alebo naplno využijú štátom ponúkanú príležitosť na ozelenenie vidieka? Rozhodnutie je na každom z nich," uzavrela hovorkyňa SPPK.