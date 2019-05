Agrokomora: Najdôležitejšou témou bude podpora potravinárstva

Matečná na brífingu potvrdila, že MPRV chce zelenú naftu aj pre potravinárov, ako aj nižšiu DPH na potraviny pre celiatikov, diabetikov, pre ľudí, ktorí majú problémy s laktózou.

Bratislava / Nitra 28. mája (TASR) - Najdôležitejšou témou v slovenskom agrosektore bude podpora potravinárstva. Uviedol to v Nitre Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na brífingu v rámci 32. valného zhromaždenia (VZ) komory, za účasti šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (SNS) a predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Petra Antala (Most-Híd).



"Poslednou témou, ktorú sme dnes otvorili, je téma tzv. legislatívnych podpôr potravinárstva. Tá by mala viesť k tomu, aby slovenský poľnohospodár, potravinár, ktorý by mal ponúkať produkty, bol v maximálnej možnej miere konkurencieschopný. My sme zadefinovali, že sme na toto pripravení a chceme vyrábať, ponúkať a zabezpečovať dopyt, ktorý od našich občanov, spotrebiteľov cítime," povedal Macho.







Matečná na brífingu potvrdila, že MPRV chce zelenú naftu aj pre potravinárov, ako aj nižšiu DPH na potraviny pre celiatikov, diabetikov, pre ľudí, ktorí majú problémy s laktózou, či na potraviny s nižším obsahom cukru. "Zelenú naftu by sme chceli pretaviť nielen na podporu poľnohospodárskych špeciálnych výrob, ale chceli by sme aj jej pokračovanie. Ďalšími peniazmi, okrem 30 miliónov eur pre poľnohospodárstvo, by sme chceli podporiť zelenú naftu pre potravinárov, aby bola podpora celej agropotravinárskej vertikály dokončená," priblížila Matečná.



Podľa Antala je dôležité, aby sa potraviny predávali za ceny, ktoré pokrývajú minimálne ekonomicky oprávnené náklady s primeraným ziskom. "Toto má byť úloha aj do najbližšieho obdobia, teda treba podporiť rôznymi legislatívnymi návrhmi spotrebu domácich potravín," povedal Antal. V parlamente je podľa jeho slov v legislatívnom procese napríklad návrh legislatívnej normy o označovaní pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania.







Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) chce potravinárstvu podľa svojich slov pomôcť aj znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny. "Snažím sa urobiť v tejto oblasti 'balík' s dosahom na štátny rozpočet vo výške asi 100 miliónov eur. Máme totiž v rámci EÚ najvyššiu DPH na potraviny," povedal Danko na svojom brífingu v Nitre v rámci VZ SPPK.



"Prvé čítanie (k zákonom v oblasti cien potravín v NR SR, pozn. TASR) bude v júni a zákony by mali byť schválené, ak všetko dobre pôjde, v septembri. To znamená, že od 1. januára by mali ceny určitých (potravinárskych) komodít klesať," dodal Danko. Zníženie cien potravín by podľa neho malo pomôcť najmä dôchodcom, ako aj ľuďom s diabetom či celiakiou.